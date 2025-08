Dve leti po ujmi: kaj je bilo doslej narejenega, kaj še bo, kje se je zataknilo?

Dve leti po tem, ko je narasla Savinja s pritoki uničila domove, mostove, ceste in usodo številnih prebivalcev Zgornje in Spodnje Savinjske doline, so posledice katastrofe še vedno vidne. Obnova poteka, a mnogi poplavljenci še vedno živijo v začasnih bivalnih enotah. Škoda po ujmi je v Savinjski dolini znašala milijardo evrov.

Trenutno potekata izredno velika in pomembna projekta, ne le za občane Braslovč, ampak za širšo regijo, je povedal. V okviru prvega, vrednega okoli 25 milijonov evrov, z evropskimi sredstvi izvajajo protipoplavne ukrepe v Braslovčah in na Polzeli na okoli osmih kilometrih Savinje. Realizacija tega projekta je po njegovi oceni neprecenljiva, saj bo prinesel varnejše, mirnejše in kakovostnejše življenje za več kot 12.000 ljudi.

Občina Braslovče je bila v ujmi med najhuje prizadetimi. Iz nekaterih delov se bodo morali ljudje za vedno izseliti, saj zanje ne morejo zagotoviti zadostne poplavne varnosti. Župan Tomaž Žohar pravi, da so doslej sanirali večje število občinskih cest ter šest večjih plazov, med katerimi so trije zelo močno ogrožali človeška življenja in premoženje, v skupni vrednosti dobrih 3,5 milijona evrov. Izvedli so tudi najnujnejšo sanacijo struge hudourniške Savinje, kar je stalo več kot tri milijone evrov.

Trenutno je po besedah Žoharja na potezi država. Pričakuje, da bo čim prej odkupila manjkajoča zemljišča v zasebni lasti, uredila podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za infrastrukturo ter določila ceno zemljišč za nadomestitveno gradnjo, ki mora biti pravična, je še dejal župan Braslovč. Sodelovanje z državo sicer ocenjuje kot dobro.

Drugi velik projekt v braslovški občini pa je selitev prebivalcev levega in desnega brega Letuške gmajne, ki je bila razdejana v povodnji. To bo največja trajna izselitev lokalnih prebivalcev po ujmi; v ostalih delih Slovenije je sicer še nekaj podobnih primerov, a je število manjše. "Gre za skupaj 145 domov samo v naši občini, ki jih sicer z nobenim protipoplavnim ukrepom ne moremo ustrezno zaščititi pred ogrožajočimi ponovnimi poplavami," je usodo Letuške gmajne opisal braslovški župan.

V Občini Nazarje je največ škode v ujmi nastalo na javnih objektih. Zato so prednostno izvedli sanacijo Doma kulture Nazarje, Podružnične šole in vrtca v Šmartnem ob Dreti in Centralne čistilne naprave v Lokah pri Mozirju, je povedal župan Matej Pečovnik. Obnovili so tudi občinske ceste na odsekih Volog–Mali Rovt in Spodnje Kraše–Vrtačnik ter zgradili tudi nov prepust na Potoku 3 v Industrijsko-obrtni coni Prihova, ki bo bistveno izboljšal poplavno varnost celotnega območja. Skupna vrednost sanacijskih del je doslej v občini znašala 1,7 milijona evrov. Konec letošnjega junija so zaključili prvo fazo sanacije plazu na cesti Šmartno–Lipa-Vransko, ki je stala 134.000 evrov. Začeli so obnovo mostu v Kokarjah, ki zajema tudi obnovo vodovoda in ceste. Dela so ocenjena na okoli 550.000 evrov.

Sklep za preselitev je prejelo devet v ujmi prizadetih družin iz občine, od tega so štiri že same poiskale rešitev za nadaljnje bivanje, je povedal Pečovnik. Občina bo omogočila gradnjo 11 nadomestitvenih objektov, največ na območju Pod Slatino, in sicer za pet družin iz več krajev nazarske občine ter šest družin iz drugih občin. Zaključena je lokacijska preveritev za en objekt, družina je pred kratkim prejela gradbeno dovoljenje.