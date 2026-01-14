Naslovnica
Slovenija

Dve leti zdravniške stavke: 'Ključni problemi so nerazrešeni'

Ljubljana, 14. 01. 2026 12.39 pred 38 minutami 2 min branja 8

Avtor:
Ne.M.
Zdravniki

Sindikat Fides pred drugo obletnico zdravniške stavke opozarja, da vlada ni izpolnila zavez iz dveh sporazumov, plačni steber v zdravstvu pa ostaja brez vsebin. Kritizirajo zakonske omejitve pravice do stavke in pozivajo k resnemu dialogu za rešitev javnega zdravstva. "Dve leti po začetku zdravniške stavke ugotavljamo, da ključne težave, zaradi katerih se je stavka sploh začela, ostajajo nerazrešene," poudarja predsednik sindikata Damjan Polh.

Predsednik Fidesa Damjan Polh pravi, da so ključne težave nerazrešene.
Predsednik Fidesa Damjan Polh pravi, da so ključne težave nerazrešene.
FOTO: Aljoša Kravanja

V Fidesu pravijo, da je bilo izvajanje stavke z grobimi in neustavnimi zakonodajnimi omejitvami v praksi onemogočeno. "Po začetnih omejitvah z vladno uredbo je bila pravica do stavke onemogočena z zakonskimi določbami, ki predstavljajo unikum v evropskih demokracijah. Takšne posege so kot nesprejemljive označile tudi mednarodne zdravniške organizacije, med njimi FEMS," so zapisali. Ustavno sodišče o ustavnosti teh zakonskih sprememb še vedno ni odločilo, na odločitev čakajo več kot leto in pol, so še dodali.

Pravijo, da so kljub temu dosegli konkretne premike: "Med drugim je bila vzpostavljena celotna zdravniška karierna pot, odpravljene so bile dolgoletne krivice zdravnikom, ki so ostajali pod plačnim stropom, zaščiteni so bili mladi specialisti pri prenosu napredovanj, delno so se zmanjšala nesorazmerja pri vrednotenju delovnih mest zdravnikov in zobozdravnikov, izboljšano je bilo vrednotenje nadurnega dela nad zakonskimi omejitvami ter omogočeno sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi brez dodatne davčne obremenitve."

Preberi še Premierja in ministrice odhod ortopedov ne skrbi, Fides: To smo napovedali

 

Pri t. i. plačni reformi javnega sektorja po oceni sindikata ne gre za reformo. Zapisali so, da se je namesto nujnih vsebinskih sprememb ohranila plačna uravnilovka, tog in nefleksibilen sistem, ki je javni zdravstveni sistem potisnil v stanje popolne ohromelosti.

Brez vsebin v zdravstvenem stebru po oceni Fidesa ni mogoče zagotoviti ustreznih pogojev za delo zdravnic in zdravnikov ter ostalih zaposlenih v zdravstvu ter ob tem zagotoviti privlačnosti poklica za mlade. Število zdravnikov na prebivalca v Sloveniji po njihovih besedah ostaja močno pod evropskim povprečjem, kar dolgoročno ogroža dostopnost in kakovost zdravstvene oskrbe. "Zdravstveni plačni steber je brez vsebin, variabilni del plače, ki bi moral začeti veljati 1. januarja 2026, pa je ostal nedefiniran," so še poudarili.

Preberi še Ministrstvo: Sankcij za kršitve bolniških ni. Fides: Zdravniki so preobremenjeni

Posebej zaskrbljujoče so po njihovem mnenju posledice spornih določb novele Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), ki jih Fides izpodbija na Ustavnem sodišču. Zakon po mnenju sindikata krši najmanj tri ustavno zagotovljene pravice – pravico do svobode dela, pravico do svobodne gospodarske pobude ter pravico do enakega varstva pravic.

Sindikat hkrati opozarja, da se javni zdravstveni sistem sooča z izjemno nestabilnimi in negotovimi razmerami, kakršnih v Sloveniji ne pomnijo. "Odsotnost jasnih sistemskih usmeritev, neizpolnjevanje dogovorov in nenehno odlašanje z rešitvami poglabljajo krizo v zdravstvu ter resno ogrožajo njegovo delovanje," so zapisali.

V sindikatu pravijo, da si želijo dialoga, vendar pričakujejo sogovornika s politično voljo in mandatom za vsebinska pogajanja.

fides stavka dve leti obletnica

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Petur
14. 01. 2026 13.50
Fides bodo kar usahnili ,vsi zadovoljni ko,čèeeeeeeebi videli janeza na odru..ne ne...
Odgovori
0 0
Omizje
14. 01. 2026 13.44
polh se je zbudu iz zimskega spanja
Odgovori
0 0
biggie33
14. 01. 2026 13.43
Zdravniki so slovenska sramota!!
Odgovori
0 0
4krogci
14. 01. 2026 13.35
dve leti cca 40% dohtarjev stavka.....ja res je so cakalne vrste se podalsale...ampak dalec od tega kar se zeli prikazat...sploh glede kok zdravnikov naj bi odslo in kolk jih stavka...je nase zdravstvo v super stanju! Delat naj se spravjo pripadniki SDS v belem!!
Odgovori
+1
2 1
iskriv
14. 01. 2026 13.33
Kje ste bili v Fides takrat , ko vam je Janševa vlada vzela 20% dotacij ? Sedaj pod to vlado vas moti le omejitev korupcije in dvoživkarstva in zato ste pripravljeni žrtvovati javno zdravstvo in vam je malo mar za paciente , čeprav so vas sama usta o njih . Tako v FIDES kot v Zdravstveni zbornici govorite jezik SDS .
Odgovori
+4
5 1
nopino
14. 01. 2026 13.42
Saj morajo govoriti kot SDS, so njihovi verni članiv vredni vsakega nezaupanja, nenasitni do zla boga.
Odgovori
-1
0 1
čevapgpt
14. 01. 2026 13.27
a še vedno stavkajo al spet?
Odgovori
+2
2 0
Pajo_36
14. 01. 2026 13.24
Dej dej dej....vsi vemo, kdo vas futra ! Pa ne, da ste vsi isti...je zelo veliko dobrih praks pri nas, ni res, da je vse zanič. Ampak, da lahko se tlele greste z enimi količniki in potem popoldan naredite dvakrat toliko, pa kdo je tukaj nor?? Vsak poklic ima tudi klavzule, zakaj jih vi nimate? Jaz ne smem delati popoldan svoj šiht, ker imam prepoved, s tem, da davkoplačevalci vam častimo šolanje ! Sistem se je gradil 45 let za družbeno dobro, vi pa kaj ste naredil: pokradli resurse ! Plačajte za to zdej ! Paleč se vam pa dvigujejo nenormalno, komu se pa toliko dvigajo, kot vam !
Odgovori
+3
4 1
