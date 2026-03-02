Naslovnica
Slovenija

Dve nesreči na gorenjski avtocesti, zastoj tudi na štajerski

Voklo/Trojane, 02. 03. 2026 07.40 pred 15 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Gorenjska avtocesta iz zraka

Na gorenjski avtocesti sta se zgodili dve prometni nesreči, zaradi katerih je oviran promet. Na štajerski avtocesti v predoru Trojane so posledice nesreče že odstranili, a še vedno ostaja 30-minutni zastoj. Zastoj je tudi na regionalni cesti Vransko–Blagovica.

Na gorenjski avtocesti sta se zgodili dve nesreči. Pred počivališčem Voklo proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas, prav tako je prehitevalni pas zaprt pred Brnikom proti Ljubljani. S PU Kranj so nam sporočili, da je pri obeh nesrečah nastala zgolj materialna škoda in da ni bil nihče poškodovan.

Posledice prometne nesreče pa so odstranili tudi na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Ljubljani. Še vedno ostaja zastoj, predvidena je 30-minutna zamuda. Zastoj je tudi na regionalni cesti Vransko–Blagovica.

jedupančpil
02. 03. 2026 08.11
buljenje v telefon in skakanje iza kamionov .... pa je kaboom
Odgovori
0 0
bibaleze
