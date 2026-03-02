Dve nesreči na gorenjski avtocesti, zastoj tudi na štajerski

Na gorenjski avtocesti sta se zgodili dve nesreči. Pred počivališčem Voklo proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas, prav tako je prehitevalni pas zaprt pred Brnikom proti Ljubljani. S PU Kranj so nam sporočili, da je pri obeh nesrečah nastala zgolj materialna škoda in da ni bil nihče poškodovan.

Posledice prometne nesreče pa so odstranili tudi na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Ljubljani. Še vedno ostaja zastoj, predvidena je 30-minutna zamuda. Zastoj je tudi na regionalni cesti Vransko–Blagovica.