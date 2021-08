Dve novi sončni elektrarni v vasi v občini Radeče

Vas v občini Radeče bo uradno postala prva samooskrbna in podnebno nevtralna vas v Sloveniji. S pomočjo sončne energije bodo namreč proizvajali dovolj elektrike za potrebe celotne vasi. To jim bo omogočilo podjetje Sonce energija, ki jim bo na dveh lokacijah v Zavratah postavilo dve sončni elektrarni. Gre za nov poslovni model, ki stremi k decentralizaciji energetskega trga in ponuja zgolj elektriko iz različnih obnovljivih virov.