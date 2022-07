Dve od edinstvenih štirih jadrnic bosta pluli v Piranskem zalivu

V stotih letih se je marsikaj spremenilo. Tudi jadranje ... Od materialov za plovila in jadra, pa vse do drugačnih tehnik, ki so jih novosti potegnile za seboj. A včasih imajo stare stvari, še posebej če so izjemno ohranjene, poseben šarm. In tega imata zagotovo na pretek tudi Tuiga in Mariska, več kot 100 let stari jadrnici, ki bosta od petka do nedelje tekmovali v Piranskem zalivu. Prva je v lasti monaškega princa, druga pa bogatega tujca, ki se ne želi izpostavljati, je pa na svojo jadrnico postavil slovensko ekipo. Na svetu obstajajo le štiri tovrstne lepotice, tri še plujejo. In dve od teh bosta na ogled v našem morju.