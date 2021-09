Dve ponudbi za odvoz odpadkov iz Zaloga

Na ministrstvu za okolje in prostor, ki je razpis objavilo 7. septembra, iztekel pa se je v ponedeljek, so danes pojasnili, da bodo izbrali ekonomsko najugodnejšo ponudbo z uporabo merila najnižje ponudbene cene za vso količino. "Naročnik je v postopku preverjanja najugodnejše ponudbe in bo sprejel odločitev takoj, ko opravi preverjanje ponudb," so povedali.

Po oceni ministrstva je na območju zbirnega centra ML Surovine v Zalogu približno 3000 ton mulja oziroma blata iz čistilnih naprav, 1000 ton elektrofiltrskega pepela iz kurilnih naprav ter morda še manjša količina nevarnih odpadkov. Rok za izvedbo prvega dela posla, to je odstranitve, odvoza in oddaje odpadkov v obdelavo, je že do 31. oktobra, za sanacijo tal pa do 25. novembra letos.

Krajani Zaloga so že od aprila lani opozarjali na nevzdržne razmere zaradi smradu, ki naj bi ga z nepravilnim skladiščenjem elektrofiltrskega pepela in mulja ter drugih odpadkov povzročalo podjetje ML Surovine. V Četrtni skupnosti Polje in Civilni iniciativi proti nepravilnemu skladiščenju odpadkov so zahtevali odstranitev vseh odpadkov, sanacijo območja pa je letos poleti podjetju ML Surovine naložila inšpekcija za okolje in naravo, ki je od lanske spomladi opravila več inšpekcijskih nadzorov na sedežu ML Surovine.

Agencija RS za okolje je 23. julija podjetju ML Surovine iz Zaloga poslala odločbo o odvzemu potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov.