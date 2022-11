Dve sestavini, ki pri negi las ne smeta manjkati

Pravilna nega las je ključnega pomena, da bodo vaši lasje zažareli v vsej svoji lepoti, pri tem pa vam lahko pomagata dve sestavini, ki pri negi nikakor ne bi smeli manjkati. Prva je morebiti malce bolj eksotična, drugo pa imamo vsi doma.

Prva sestavina, ki bi jo obvezno morali vključiti v nego svojih las, da bi jih kar najbolje nahranili in poskrbeli zanje, je mangovo olje. Ker je izredno bogato z esencialnimi maščobnimi kislinami, vitamini in minerali, ki pomagajo pri ohranjanju zdravih las, je priljubljena sestavina v lasni kozmetiki. Mangovo olje na lase deluje pomirjujoče, obenem pa jih tudi navlaži in zgosti, pomaga pa lahko celo pri preprečevanju izpadanja las. Indijci so številne koristi mangovega olja spoznali že pred 4000 leti, zato so ga uporabljali tako za nego las kot tudi kože, verjeli pa so, da pomaga tudi pri ohranjanju splošnega zdravja. Ker je mangovo olje polno dragocenih antioksidantov, kot so biofavonoidi, ki so koristni za vaš imunski sistem, ter vitamina C in beta-karotena antioksidantov, ki igrajo pomembno vlogo pri preprečevanju resnih bolezni, kot so bolezni srca in rak, sčasoma pa so znanstveniki ugotovili, da ima spojina lupeol, ki jo najdemo v tem olju, številne zdravstvene koristi, med drugim deluje antidiabetično in antiartritično in celo protivnetno.

icon-expand Mangovo olje je nepogrešljivo pri negi las in kože. FOTO: Shutterstock

Druga sestavina, ki bi jo morali čimprej obvezno vnesti v svoj ritual nege las, pa je sončnično olje. Znana sestavina, ki se skriva praktično v vsakem domu, vsebuje maščobo in antioksidante, ki so odlični pri negi suhih las, ki jim manjka življenja. To olje je bogato z oleinsko ter linolno kislino, prav tako pa z vitaminom E in sezamovim oljem. Slednja sta znana kot antioksidanta, ki dokazano koristita zdravju las, saj sta sposobna nevtralizirati proste radikale, ki lahko poškodujejo vaše lasišče. Oleinska kislina dodatno pomaga pri lomljenju las in preprečuje lomljenje konic, ima pa tudi protivnetne lastnosti, ki pomirjajo prhljaj in lajšajo tegobe, ki se pojavljajo ob srbečem lasišču.

icon-expand Sončnično olje FOTO: Shutterstock

Tako mangovo kot sončnično olje pa vsebujejo tudi izdelki za nego las Silki, ki jih v 7. sezoni projekta Štartaj Slovenija predstavljata Flavijan Tekavec in Viktorija Hafner. Silki je hranilna krema za nego las, ki je ni treba izpirati. Znamka veganske kozmetike skodranim in ravnim, predvsem pa suhim, lasem pomaga povrniti življenje in sijaj ter je odličen izdelek za vsakogar, ki ima poškodovane lase, ki potrebujejo dodatno nego. Silki je popolnoma veganski izdelek, saj sta njegovi glavni sestavini mangovo maslo in slovensko sončnično olje. Vsebuje skrbno izbrane naravne učinkovine in je popolnoma brez parabenov, silikonov, mineralnih olj, barvil, dišav ter lasem škodljivih sulfatov in alkoholov. Lase nežno navlaži in neguje, ti pa so po uporabi mehki in sijoči. Uporaba je preprosta: na mokre lase nanesemo 1 - 3 pritiske izdelka in jih pred sušenjem nežno oblikujemo. Izdelek je izjemno lahek, zato ne pušča mastnega občutka, lasje pa po uporabi niso obteženi. Tako kot številni drugi izdelki v projektu se je tudi ta rodil zaradi lastne potrebe. Ko se je v času pandemije Flavijan soočil s pomanjkanjem ustreznih izdelkov za nego skodranih las, je sklenil svojo težavo spremeniti v izziv, pri katerem se mu je pridružila še Viktorija in tako je nastala znamka veganskih naravnih negovalnih izdelkov za lase Silki.

icon-expand Flavijan Tekavec in Viktorija Hafner predstavljata linijo za nego las Silki. FOTO: Ana Gregorič

Ko se je Flavijan začel ukvarjati z izdelavo omenjene linije, je začel slediti CGM metodi (Curly Girl Method), ta pa odsvetuje uporabo izdelkov, ki vsebujejo parabene, sulfate in silikone. Ko je ugotovil, da slovenski trg ne ponuja kaj dosti takšnih proizvodov, jih je sprva naročal iz tujine, a se je moral soočiti z višjo ceno, dodatno pa še z visoko poštnino. 'Zato sem se odločil, da bom zase sam ustvaril primerno nego za svoje kodre. Ker imam takšne lase, so namreč zahtevnejši in potrebujejo več pozornosti kot ravni lasje. Povezal sem se z zunanjimi kozmetičnimi formulantkami in se od njih naučil grobe osnove kozmetične formulacije emulzij in nato na sebi preizkusil več kot 50 različnih vzorcev, dokler nisem našel ustreznega razmerja sestavin, ki so dale želene rezultate,' nam zaupa Flavijan, ki se je po izdelani formulaciji povezal z gimnazijsko sošolko Viktorijo, pod njeno roko pa je nato nastala celotna grafična podoba izdelkov Silki, ki jih zdaj najdete na policah Štartaj Slovenija v vseh trgovinah Interspar.

icon-expand Silki za kodraste lase FOTO: Ana Gregorič

Ob tem želita Viktorija in Flavijan poudariti, da je popolno razmerje vlažilnih sestavin ključnega pomena, da je poskrbljeno za nežno, a izredno učinkovito in hranilno nego, ki las ne zmasti in jih ne obteži. 'Rezultat se občutno opazi že po prvi uporabi, hkrati pa je narejen za dolgotrajno zdravje las in konic. Ker krema nima vonja in barvil, je primerna za vse, ki jih parfumi in barvila dražijo in na koži povzročajo reakcije, hkrati pa ne prekriva vonja šampona oz. ostalih proizvodov,' nam ključne informacije še zaupa Viktorija.

Danes je na polici Štartaj Slovenija že več kot 200 inovativnih izdelkov slovenskih podjetnikov. V letošnjem letu se jim s svojimi izdelki pridružuje še 8 novih podjetniških ekip, ki bodo zaznamovali 7. sezono projekta. S pomočjo partnerjev projekta postajajo zgled mlajšim generacijam podjetnikov in s svojim delom pomagajo krepiti slovensko gospodarstvo. Vsem je skupno, da so v svoje izdelke vložili veliko znanja, trdega dela, truda in inovativnosti ter dokazali, da sami zmoremo veliko, skupaj zmoremo vse!

Tudi letošnja jesen je v znamenju projekta Štartaj Slovenija, ki Slovence navdušuje že sedmo leto zapored. Letos vas na policah trgovin Interspar čaka osemnajst produktov osmih izjemnih podjetniških ekip, na POP TV pa si vsako nedeljo ob 18.20 oglejte njihove življenjske zgodbe, ki so jih pripeljale do razvoja inovativnih in trajnostnih izdelkov, ki jih zdaj predstavljajo slovenskim kupcem.

icon-expand Štartaj, Slovenija! - 7. sezona FOTO: Rok Mlinar