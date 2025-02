Dve slovenski zdravnici med finalisti 11. International Medis Awards for Medical Research

OGLAS

Mednarodna strokovna komisija natečaja International Medis Awards for Medical Research je zaključila ocenjevanje 251 znanstvenoraziskovalnih prispevkov. Vsem visokim kriterijem za nominacije za International Medis Awards je tokrat ustrezalo 197 prijav. Komisija je izbrala 18 finalistov; med njimi sta dve zdravnici iz Slovenije: dr. Alja Kavčič, dr. med., s področja pediatrije in Vesna Marija van Midden, dr. med., s področja nevrologije. Slavnostna podelitev nagrad bo 13. marca 2025 v Ljubljani.

icon-expand

Inovativni vpogledi v možganska omrežja po perinatalni možganski kapi pri otrocih Dr. Alja Kavčič, dr. med., z Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je finalistka na področju pediatrije. Njeno raziskovalno delo EEG Alpha Band Functional Brain Network Correlates of Cognitive Performance in Children after Perinatal Stroke je bilo objavljeno v znanstveni reviji Neuroimage.

Dr. Alja Kavčič, dr. med. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Študija raziskuje funkcijska možganska omrežja pri otrocih in mladostnikih po perinatalni možganski kapi z uporabo EEG-osnovane (EEG: elektroencefalogram) funkcijske povezljivosti. Preučuje, kako je organizacija možganskih omrežij povezana s kognitivnimi funkcijami, kot so inteligenca, vidno-gibalna integracija in pozornost, z namenom izboljšanja razumevanja kognitivnega izida po perinatalni možganski kapi. Po razpoložljivi literaturi je to prva študija, ki analizira funkcijska možganska omrežja na osnovi EEG-povezljivosti v tem kontekstu. Preučuje premalo raziskano področje funkcijskih možganskih omrežij in njihovo povezavo s kognitivnimi primanjkljaji pri otrocih po perinatalni možganski kapi. Z raziskavo so dokazali, da je metodologija uporabna za preučevanje motenj povezljivosti v osrednjem živčevju. Poleg tega bi lahko ta pristop uporabili za odkrivanje novih napovednih označevalcev nevrološkega izida po okvari osrednjega živčevja in za ocenjevanje učinkovitosti zdravljenja. Napredna uporaba taVNS za izboljšanje hoje in kakovosti življenja pri Parkinsonovi bolezni Vesna Marija van Midden, dr. med., z Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je finalistka na področju nevrologije. Njeno raziskovalno delo The Effect of taVNS at 25 Hz and 100 Hz on Parkinson's Disease GaitA Randomized Motion Sensor Study je bilo objavljeno v znanstveni reviji Movement Disorders.

Vesna Marija van Midden, dr. med. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand