Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Dve študiji potrdili primernost dobaviteljev nove jedrske elektrarne Krško

Ljubljana, 02. 09. 2025 14.12 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
15

Študiji obeh potencialnih dobaviteljev morebitne nove jedrske elektrarne v Krškem (Jek 2) sta potrdili izvedljivost projekta z njunimi standardnimi reaktorji s prilagoditvami na izbrani lokaciji ob obstoječem Neku. Projekt je izvedljiv tako s tehničnega vidika kot v okviru ocenjenih stroškov.

Študiji tehnične izvedljivosti, ki ju je investitor v Jek 2, družba Gen energija, naročil pri preostalih interesentih za gradnjo nuklearke, francoskem EDF in ameriškem Westinghousu, sta pokazali, da so njuni standardni reaktorji tehnično izvedljivi na izbrani lokaciji. EDF ponuja reaktorja moči 1650 in 1200 megavatov (MW), Westinghouse pa reaktor moči 1000 MW.

Kot je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedal vodja sektorja za nove jedrske objekte v Gen energiji Vinko Planinc, bi s prilagoditvami zadostili zahtevam glede poplavne in potresne varnosti ter slovenske in evropske regulative, prav tako bi bilo možno življenjsko dobo reaktorjev, ki so zasnovani za obratovanje do 60 let, ob izpolnjevanju pogojev podaljšati na 80 let.

jek
jek FOTO: 24ur.com

Oba ponudnika sta potrdila, da bi lahko Jek 2 postavila v okviru ekonomike projekta, kot je pripravila Gen energija, in sicer tudi z že upoštevanimi grobimi ocenami stroškov prilagoditev glede potresne varnosti in prilagoditvami lokacije, med drugim s prestavitvijo stikališča in daljnovodov ter ureditvijo infrastrukture, je povedal poslovni direktor Gen energije Bruno Glaser.

"Oba ponudnika sta potrdila, da so naše predpostavke pri oceni vrednosti projekta pravilne, skladne z njihovimi ocenami. Seveda bi bilo to še predmet podrobnih zahtev, specifikacij in zahtevnih pogajanj v nadaljevanju," je dodal Planinc.

Glede ravnanja z odpadki bi obe standardni rešitvi omogočali shranjevanje izrabljenega jedrskega goriva v bazenu za to gorivo za vsaj 15 let in shranjevanje nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v projektiranih objektih za vsaj 20 let. V obeh primerih bi bila možnost razširitve skladiščnih zmogljivosti za celotno predvideno življenjsko dobo elektrarne, za 80 let.

Oba potencialna dobavitelja sta ugotovila, da bi bil vpliv na okolje in tudi na obratovanje obstoječe Nuklearne elektrarne Krško (Nek) obvladljiv in minimalen. Oba sta za hlajenje predlagala rešitev z velikim hladilnim stolpom na naravni vlek, pri čemer bi bil stolp EDF, ki ponuja večji reaktor, visok 195 metrov, Westinghousov stolp pa 180 metrov.

Glede časovnice, ki predvideva končno investicijsko odločitev v letu 2028 in pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja v letu 2032, sta ocenila, da je izvedljiva, a bi bilo treba s pripravljalnimi na infrastrukturi ter pripravo gradbišča in gradbene jame začeti pred pridobitvijo integriranega gradbenega dovoljenja. Kot je pojasnil Planinc, bi v tem primeru za pripravljalna dela pridobili ločena gradbena dovoljenja. Vnaprejšnja pripravljalna dela, pred izdajo gradbenega dovoljenja za elektrarno, so po njegovih besedah to standardna praksa pri gradnji teh elektrarn po svetu.

Obe študiji sta bili izvedeni v okviru zastavljenega roka in stroškov, ki so znašali skupno osem milijonov evrov.

Gen energija je prejela tudi naročeno varnostno poročilo lokacije, ki ga je izdelala finska družba Fortum. Kot je povedal vodja službe za analize v Genu Tomaž Žagar, gre za zbirko vhodnih podatkov, med drugim glede lokacije, ravnanja z radioaktivnimi odpadki in radiološke varnosti, ki so potrebni za izdelavo varnostnega poročila. Varnostno poročilo lokacije bo tudi del strokovnih podlag za okoljsko poročilo, ki bo del dokumentacije za pripravo državnega prostorskega načrta (DPN). Kaisu Leina iz Fortuma je povedala, da so ugotovili, da je izbrana lokacija za Jek 2 dobro analizirana in dokumentirana, kar omogoča varno izvedbo projekta.

Pri projektu Jek 2 sicer še do konca meseca poteka javna obravnava pobude za pripravo DPN, v okviru katere bosta tudi dve javni razgrnitvi gradiva, in sicer danes v Krškem, 17. septembra pa še v Ljubljani. Septembra bo v več terminih v Krškem, Ljubljani, Novi Gorici in Mariboru delovala tudi informacijska pisarna.

Glaser je povedal, da bo predvidoma letos jeseni končana radiološka študija, ki bo del celovite presoje vplivov na okolje, naročajo pa študijo potresne nevarnosti.

Glede malih modularnih reaktorjev (SMR) pridobivajo informacije o najbolj naprednih dizajnih, v teku je tudi naročanje študije morebitnih lokacij postavitve SMR v Sloveniji.

V Genu so primerjali tudi svojo študije ekonomike projekta in študijo, ki so jo pripravili v civilnodružbeni iniciativi Mladi za podnebno pravičnost. Jan Lokar iz Gen energije je povedal, da glavne razlike izhajajo iz različnih predpostavk glede stroškov kapitala (WACC). Gen je ocenil, da bi najnižja prodajna cena elektrike iz Jeka 2 lahko znašala 70,2 evra na megavatno uro (MWh), mladi pa, da bi ta znašala 107 evrov na MWh. Kot je dejal Lokar, so pri slednji upoštevani zahtevani donosi na kapital, kot da bi šlo za zasebno investicijo, medtem ko bi bil Jek 2 državni projekt, ki katerem je zahtevani donos nižji.

Ob neupoštevanju stroškov kapitala bi po Lokarjevih besedah ocenjena najnižja cena Mladih za podnebno pravičnost znašala 75 evrov na MWh, kar je blizu ocene Gena. "Če odmislimo WACC (...) sta si izračuna izjemno blizu, kar pomeni, da smo pri izračunih izhajali iz zelo objektivnih predpostavk (...) Mislim, da je to zelo pozitivna novica - da ne zavajamo s podatki, da so številke osnovane na dejstvih in preverjene," je poudaril generalni direktor Gen energije Dejan Paravan.

JEK KRŠKO ANALIZA
  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1904663
02. 09. 2025 19.23
Kdo bo imel tu spet največ koristi?
ODGOVORI
0 0
Uporabnik1904663
02. 09. 2025 19.16
+0
Zakaj je ne gradijo na Hrvaškem? Prenehajmo z izvozom in bo dovolj energije za nas!
ODGOVORI
1 1
Janez_53
02. 09. 2025 18.14
+1
Upam, da se ne bodo naši še enkrat opekli in šli v sodelovanje s Hrvati! Ker bomo Slovenci zopet zategnjenih kot smo dolgi in široki!
ODGOVORI
1 0
gr?arica
02. 09. 2025 18.06
Malce bolj raziskovalni novinar bi verjetno brez problemov ugotovil in zapisal še nekaj ključnih podatkov. Torej koliko jedrskih elektrarn sta izgradila oba ponudnika v zadnjih desetih letih. Koliko jedrskih elektrarn v tem trenutku gradita. Nenazadnje pa tudi kako sta cenovno konkurenčna v primerjavi z ostalimi....vsaj tremi ponudniki. Odgovor bi verjetno pokazal ,da sta v bistvu najslabša izbira. Tako glede referenc zadnjih deset let kot iz strokovnega vidika. Ker pa gre tukaj predvsem za politično odločitev lahko že v naprej napovemo da bo izbran Westinghouse. Je Uršula obljubila in mi bomo to plačali. Seveda pa kdor verjame si lahko misli ,da je to naredila v našem interesu ter v naše dobro
ODGOVORI
0 0
gr?arica
02. 09. 2025 17.54
-1
Malce bolj raziskovalni novinar bi verjetno brez problemov ugotovil in zapisal še nekaj ključnih podatkov. Torej koliko jedrskih elektrarn sta izgradila oba ponudnika v zadnjih desetih letih. Koliko jedrskih elektrarn v tem trenutku gradita. Nenazadnje pa tudi kako sta cenovno konkurenčna v primerjavi z ostalimi....vsaj tremi ponudniki. Odgovor bi verjetno pokazal ,da sta v bistvu najslabša izbira. Tako glede referenc zadnjih deset let kot iz strokovnega vidika. Ker pa gre tukaj predvsem za politično odločitev lahko že v naprej napovemo da bo izbran Westinghouse. Je Uršula obljubila in mi bomo to plačali. Seveda pa kdor verjame si lahko misli ,da je to naredila v našem interesu ter v naše dobro
ODGOVORI
0 1
Klepec666
02. 09. 2025 15.46
+0
Študije dobaviteljev, super, še en nateg, tako kot Teš samo da bodo tukaj zneski x15 in to je nekaterim zelo diši. Osnovi problem problem jedrskih elekrarn je, da se proizvodnja niti teoretično ne more prilagajati potrošnji oziroma je popolnoma enaka cel dan. Cela Evropa ima problem z viški energije v nočnem času (cena 0 ali negativna npr. v Franciji) , zadnjih nekaj let pa so viški in nizke cene v precej državah zaradi vetrnih in sončnih elektrarn tudi čez dan. Zelo realen scenarij je da bodo jedrske elektrarne s svojo izredno drago elektriko poslovale pozitivno samo v jutranjih in večernih urah, kar pomeni da bo izguba pri tej moči cca od 800 milijonov do 1,2 milijarde Eurov letno
ODGOVORI
1 1
Janez_53
02. 09. 2025 18.16
Klepec, pojma nimaš.
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
02. 09. 2025 15.35
+1
Pa ja ne skupaj z hrvati
ODGOVORI
1 0
Valkidžija
02. 09. 2025 15.05
+5
Še en dokaz več o razgledanosti naših novinarjev. Pod sliko napisano JEK, na sliki pa termo elektrarna Šoštanj. Ko pa omeniš novinarske cvetke, te pa skoraj vedno brišejo.
ODGOVORI
5 0
Slovener
02. 09. 2025 15.25
Se popolnoma strinjam s tabo! Tolko o objektivnosti.
ODGOVORI
0 0
gr?arica
02. 09. 2025 17.47
Objektivnost ter novinarstvo ne gre skupaj z 24 ur. Skregani pojmi.....
ODGOVORI
0 0
nick73
02. 09. 2025 14.51
+4
Ne razumem časovnih planov. Leta 1972 so bile v bivši Jugoslaviji pogoste redukcije elektrike, leta 1973 so z Westinghousom podpisali pismo o nameri, decembra 1974 je Tito postavil temeljni kamen, 2 meseca kasneje je bilo izdano gradbeno dovoljenje in leta 1981 je elektrarna delovala. Pol stoletja kasneje nihče ni več sposoben ponoviti vaje?
ODGOVORI
4 0
zvoneti
02. 09. 2025 15.09
+3
Je, ampak je težje skriti 2x pokradeno podražitev.
ODGOVORI
3 0
zvoneti
02. 09. 2025 15.10
+2
Ponoviti vajo ni težko, težje je skriti dvakratno pokradeno podražitev.
ODGOVORI
2 0
gr?arica
02. 09. 2025 17.50
Takrat je U.D.B.A se tudi potrudila in uspela izvedeti najnižjo ceno za katero je Westinghouse pripravljen jo zgraditi.....in takšno ceno so potem izpogajali. Danes pa....no vsekakor popolnoma kontra.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256