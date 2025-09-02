Dve študiji potrdili primernost dobaviteljev nove jedrske elektrarne Krško

Kot je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedal vodja sektorja za nove jedrske objekte v Gen energiji Vinko Planinc , bi s prilagoditvami zadostili zahtevam glede poplavne in potresne varnosti ter slovenske in evropske regulative, prav tako bi bilo možno življenjsko dobo reaktorjev, ki so zasnovani za obratovanje do 60 let, ob izpolnjevanju pogojev podaljšati na 80 let.

Študiji tehnične izvedljivosti, ki ju je investitor v Jek 2, družba Gen energija, naročil pri preostalih interesentih za gradnjo nuklearke, francoskem EDF in ameriškem Westinghousu, sta pokazali, da so njuni standardni reaktorji tehnično izvedljivi na izbrani lokaciji. EDF ponuja reaktorja moči 1650 in 1200 megavatov (MW), Westinghouse pa reaktor moči 1000 MW.

Oba ponudnika sta potrdila, da bi lahko Jek 2 postavila v okviru ekonomike projekta, kot je pripravila Gen energija, in sicer tudi z že upoštevanimi grobimi ocenami stroškov prilagoditev glede potresne varnosti in prilagoditvami lokacije, med drugim s prestavitvijo stikališča in daljnovodov ter ureditvijo infrastrukture, je povedal poslovni direktor Gen energije Bruno Glaser.

"Oba ponudnika sta potrdila, da so naše predpostavke pri oceni vrednosti projekta pravilne, skladne z njihovimi ocenami. Seveda bi bilo to še predmet podrobnih zahtev, specifikacij in zahtevnih pogajanj v nadaljevanju," je dodal Planinc.

Glede ravnanja z odpadki bi obe standardni rešitvi omogočali shranjevanje izrabljenega jedrskega goriva v bazenu za to gorivo za vsaj 15 let in shranjevanje nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v projektiranih objektih za vsaj 20 let. V obeh primerih bi bila možnost razširitve skladiščnih zmogljivosti za celotno predvideno življenjsko dobo elektrarne, za 80 let.

Oba potencialna dobavitelja sta ugotovila, da bi bil vpliv na okolje in tudi na obratovanje obstoječe Nuklearne elektrarne Krško (Nek) obvladljiv in minimalen. Oba sta za hlajenje predlagala rešitev z velikim hladilnim stolpom na naravni vlek, pri čemer bi bil stolp EDF, ki ponuja večji reaktor, visok 195 metrov, Westinghousov stolp pa 180 metrov.

Glede časovnice, ki predvideva končno investicijsko odločitev v letu 2028 in pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja v letu 2032, sta ocenila, da je izvedljiva, a bi bilo treba s pripravljalnimi na infrastrukturi ter pripravo gradbišča in gradbene jame začeti pred pridobitvijo integriranega gradbenega dovoljenja. Kot je pojasnil Planinc, bi v tem primeru za pripravljalna dela pridobili ločena gradbena dovoljenja. Vnaprejšnja pripravljalna dela, pred izdajo gradbenega dovoljenja za elektrarno, so po njegovih besedah to standardna praksa pri gradnji teh elektrarn po svetu.

Obe študiji sta bili izvedeni v okviru zastavljenega roka in stroškov, ki so znašali skupno osem milijonov evrov.

Gen energija je prejela tudi naročeno varnostno poročilo lokacije, ki ga je izdelala finska družba Fortum. Kot je povedal vodja službe za analize v Genu Tomaž Žagar, gre za zbirko vhodnih podatkov, med drugim glede lokacije, ravnanja z radioaktivnimi odpadki in radiološke varnosti, ki so potrebni za izdelavo varnostnega poročila. Varnostno poročilo lokacije bo tudi del strokovnih podlag za okoljsko poročilo, ki bo del dokumentacije za pripravo državnega prostorskega načrta (DPN). Kaisu Leina iz Fortuma je povedala, da so ugotovili, da je izbrana lokacija za Jek 2 dobro analizirana in dokumentirana, kar omogoča varno izvedbo projekta.

Pri projektu Jek 2 sicer še do konca meseca poteka javna obravnava pobude za pripravo DPN, v okviru katere bosta tudi dve javni razgrnitvi gradiva, in sicer danes v Krškem, 17. septembra pa še v Ljubljani. Septembra bo v več terminih v Krškem, Ljubljani, Novi Gorici in Mariboru delovala tudi informacijska pisarna.

Glaser je povedal, da bo predvidoma letos jeseni končana radiološka študija, ki bo del celovite presoje vplivov na okolje, naročajo pa študijo potresne nevarnosti.

Glede malih modularnih reaktorjev (SMR) pridobivajo informacije o najbolj naprednih dizajnih, v teku je tudi naročanje študije morebitnih lokacij postavitve SMR v Sloveniji.

V Genu so primerjali tudi svojo študije ekonomike projekta in študijo, ki so jo pripravili v civilnodružbeni iniciativi Mladi za podnebno pravičnost. Jan Lokar iz Gen energije je povedal, da glavne razlike izhajajo iz različnih predpostavk glede stroškov kapitala (WACC). Gen je ocenil, da bi najnižja prodajna cena elektrike iz Jeka 2 lahko znašala 70,2 evra na megavatno uro (MWh), mladi pa, da bi ta znašala 107 evrov na MWh. Kot je dejal Lokar, so pri slednji upoštevani zahtevani donosi na kapital, kot da bi šlo za zasebno investicijo, medtem ko bi bil Jek 2 državni projekt, ki katerem je zahtevani donos nižji.

Ob neupoštevanju stroškov kapitala bi po Lokarjevih besedah ocenjena najnižja cena Mladih za podnebno pravičnost znašala 75 evrov na MWh, kar je blizu ocene Gena. "Če odmislimo WACC (...) sta si izračuna izjemno blizu, kar pomeni, da smo pri izračunih izhajali iz zelo objektivnih predpostavk (...) Mislim, da je to zelo pozitivna novica - da ne zavajamo s podatki, da so številke osnovane na dejstvih in preverjene," je poudaril generalni direktor Gen energije Dejan Paravan.