Dve tretjini prometnih nesreč povzročili motoristi in kolesarji sami

Obeta se nam lepše, toplejše vreme, nenazadnje se je začela koledarska pomlad. To med drugim pomeni, da bo ceste in pločnike zasedlo več pešcev, kolesarjev, motoristov in mopedistov. Agencija za varnost prometa vse voznike motornih vozil nagovarja k največji previdnosti, saj je za prometno nesrečo dovolj že pogled na mobilni telefon.

Statistika kaže, da je bilo od začetka letošnjega leta do 19. marca na slovenskih cestah 2.379 prometnih nesreč, lani v enakem obdobju sicer manj – 3.546. Umrlo je deset udeležencev (14 v letu 2020), 80 jih je bilo hudo (94 v 2020), 643 pa lažje telesno poškodovanih (1.135 v 2020). Kar šest od desetih ljudi, ki so umrli letos, je umrlo med petkom in nedeljo. Agencija RS za varnost prometa (agencija) zato vse udeležence v prometu opozarja, naj ne pozabijo spoštovati cestnoprometnih pravil in naj spremljajo razmere na cestah, v promet pa naj se vedno podajo trezni.

Pešec nima absolutne prednosti – vedno se prepričajmo, ali lahko varno prečkamo cesto.

Najbolj črna je statistika med pešci Med letošnjim 1. januarjem in 19. marcem je bilo 89 prometnih nesreč, v katerih je bil udeležen pešec. Ob tem je treba izpostaviti, da so bili pešci v manj kot desetih odstotkih tudi krivci prometnih nesreč (sedem od 89). Umrli so štirje pešci in vsi niso bili povzročitelj prometne nesreče, v kateri so umrli. 17 pešcev je bilo hudo, 65 pa lažje telesno poškodovanih, so statistične podatke navedli na agenciji. V enakem obdobju lani je bilo 159 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi pešci, dva sta umrla, 27 pešcev je bilo hudo, 125 pa lažje telesno poškodovanih. Pešci so najpogostejši, pa tudi najranljivejši izmed vseh udeležencev v prometu. A ker lahko za svojo varnost največ naredijo sami, so na agenciji spomnili na nekaj napotkov.

– Pešec nima absolutne prednosti – vedno se prepričajmo, ali lahko varno prečkamo cesto.

– Uporabljamo prometne površine, namenjene hoji pešcev (pločniki, hodniki, prehodi, podhodi, nadhodi).

– Če ni zagotovljenih površin za pešce, hodimo ob levem robu vozišča, tako da nas nasproti vozeči vozniki prej opazijo.

– Vedno se prepričamo, ali lahko varno prečkamo cesto: pogledamo levo in desno, preden stopimo na vozišče.

– Cesto prečkamo hitro in brez nepotrebnega ustavljanja.

– Za večjo vidnost nosimo svetla in odsevna oblačila, dodamo tudi odsevna telesa – odsevne trakove, kresničke, tudi svetilka je odsevno telo, ki opozarja na nas v temi, megli ali dežju, ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti. Odsevnik nosimo na vidnem mestu. Glejte, da bo odsevnik vedno na strani, ki je obrnjena proti vozišču.

– Obvezno prečkajmo cesto pri prehodu za pešce.

– Na nesemaforiziranih prehodih smo zlasti pozorni na približujoča se vozila z obeh smeri in počakamo, da se ustavijo (dvig roke, vzpostavitev očesnega kontakta z voznikom).

– Kresnička ali odsevni trak je po zakonu predpisana obvezna oprema pešca v slabši vidljivosti ali ponoči.

Dve tretjini prometnih nesreč povzročili motoristi Med letošnjim 1. januarjem in 19. marcem sta v 77 prometnih nesrečah z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil dva umrla, 11 jih je bilo hudo, 32 pa lažje poškodovanih. Kar dve tretjini (47 od 77) prometnih nesreč so povzročili vozniki enoslednih motornih vozil sami. V enakem obdobju lani je bilo takšnih prometnih nesreč 87, en voznik je umrl, 13 jih je bilo hudo, 46 pa lažje poškodovanih, so pojasnili na agenciji.

Večina motoristov pravila varne vožnje dobro pozna, a se jih v težavnih situacijah včasih ne zavedajo, jih ne upoštevajo ali pa nanje pozabijo.

Agencija si želi osveščati o večji varnosti, zato bo 6. aprila 2021 za vse motoriste organizirala brezplačen dogodek s priznanimi strokovnjaki, ki bo potekal preko Zoomu. Opozoriti želijo na stvari, ki jih motoristi sicer dobro poznajo, a se jih v težavnih situacijah ne zavedajo, jih ne upoštevajo ali pa nanje pozabijo.

Od vseh ranljivih skupin udeležencev prometa je bilo letos na slovenskih cestah največ nesreč kolesarjev Po podatkih agencije je bil v kar 117 letošnjih prometnih nesrečah udeležen kolesar (od 1. januarja do 19. marca). 19 jih je bilo hudo, 73 pa lažje telesno poškodovanih. Dve tretjini (75 od 117) prometnih nesreč so povzročili kolesarji sami. V enakem obdobju lani so zabeležili 133 prometnih nesreč, v katerih je bil udeležen kolesar, 15 jih je bilo hudo, 102 pa lažje telesno poškodovana.

Poškodbe glave so pri padcu s kolesom lahko usodne, zato je čelada priporočljiva za vse starostne skupine.

Prvo nujno pravilo za to, da bi bila vožnja kolesarjev v prometu varnejša, je tehnično brezhibno opremljeno kolo, opozarjajo na agenciji. Pomembna je tudi zaščitna čelada, ki je predpisana do dopolnjenega 18. leta, priporočljiva pa je za ljudi vseh starosti. "Poškodbe glave so lahko usodne oziroma imajo težke in dolgotrajne posledice že pri manjših trkih,"so poudarili na agenciji. Spodnji videoposnetek vam bo vzel le nekaj več kot minuto časa, da se spomnite priporočil za večjo varnost na kolesu.

