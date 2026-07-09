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Slovenija

Dve tretjini vzorcev celic propadle Biobanke uničenih

Ljubljana, 09. 07. 2026 12.05 pred 55 minutami 2 min branja 13

Avtor:
STA
GaiaCell

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je sporočila, da je v vseh krioposodah, kjer so vzorci matičnih celic propadle Biobanke, temperatura presegla kritično mejo. "Dve tretjini vzorcev je uničenih," je potrdil direktor JAZMP Momir Radulović.

JAZMP je v ponedeljek na svoji spletni strani objavila, da je v vseh krioposodah v podjetju GaiaCell, kjer so vzorci matičnih celic, ki jih je hranila propadla Biobanka, temperatura presegla kritično mejo -140 stopinj Celzija. Gre za vzorce, ki jih imetniki vzorcev niso prenesli ali darovali.

To po besedah direktorja JAZMP Momirja Radulovića pomeni, da so vzorci uničeni. Ocenil je, da sta propadli dve tretjini od 4000 vzorcev propadle Biobanke, medtem ko so okoli 1300 vzorcev uspešno prenesli. Natančnih številk pa še nimajo, je poudaril.

Biobanka
Biobanka
FOTO: 24UR

Za nadaljnje shranjevanje vzorcev je namreč potreben tekoči dušik. Podjetje GaiaCell pa je pred časom odpovedalo pogodbo z dobaviteljem plina, saj je prepričano, da bi za to moralo prejeti plačilo.

Starši so sicer pred časom zbrali denar za začasno dobavo dušika, vendar se z GaiaCell za dobavo niso uspeli dogovoriti. Direktorica Gordana Kalan Živcec je namreč med drugim zahtevala, da plačajo stroške shranjevanja vzorcev za nazaj.

Odvetnica Hana Hvala iz Odvetniške družbe Vrtačnik, kjer v zadevi Biobanka zastopajo okoli 500 družin, je pojasnila, da so njihove stranke v različnih pravnih položajih. "Vsekakor bomo preučili vse možnosti za zavarovanje njihovega pravnega položaja in vložili ustrezne tožbene zahtevke oziroma pravna sredstva," je komentirala.

Okrajno sodišče v Domžalah je sicer junija izdalo začasno odredbo, v kateri je odločilo, da je podjetje GaiaCell dolžno zagotavljati dobavo tekočega dušika za vzorce. "Tega ni storilo, ampak je preneslo zgolj vzorce za stranke, za katere smo vložili predlog, česar absolutno ne bi smelo narediti, ker ni imelo dovoljenja," je dejala Hvala. Po njenih besedah Kalan Živčec meni, da je izpolnila sklep sodišča.

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Podjetje GaiaCell je po stečaju Biobanke leta 2024 začasno prevzelo vzorce matičnih celic približno 4000 otrok, čeprav ni imelo pogodbe o nadomestnem hranjenju vzorcev.

biobanka gaiacell matične celice uničenje

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KOMENTARJI13

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iKnow
09. 07. 2026 13.04
VSI vpleteni, a se zavedate, da ne boste vec nikoli mirno spali, ce bo kateri od teh otrok kadarkoli potreboval te maticne celice in ima vsaj malo mascevalne starse?
Odgovori
0 0
brusilec
09. 07. 2026 13.02
vse je en velik nateg.. s preprodajo pa so si pokrili hrbte, da jih ne morejo tožiti.. morali pa bi jih, vse.. od prve, do zadnje firme.. fiktivna mutna posla
Odgovori
0 0
NeXadileC
09. 07. 2026 12.48
Rešeno tretjino bodo uničili enkrat kasneje, ko do konca oberejo, tiste ki jim še vedno verjamejo, in plačujejo.
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+3
3 0
NeXadileC
09. 07. 2026 12.47
"Natančnih številk pa še nimajo, je poudaril." - Tole pove vse in še.
Odgovori
+3
3 0
NeXadileC
09. 07. 2026 12.45
Tukaj spet isto. Mi ne znamo na dolge proge, in to nas najbolj tepe. Celo zgodovino zanikamo ali pozabljamo, in vse začenjamo spet od začetka. Poglejte Zahod. Nancy Pelosi je leta 1992 napovedala zeleno UN Agendo 2021, ki je prerasla v Agendo 2030, in še gre naprej. Med tem so se zamenjale vlade in vlade...
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+1
1 0
Julijann
09. 07. 2026 12.44
V resni državi se kaj takega ne bi zgodilo. A Sloveniji manjka še leta , da postane ena država kot se šika. Zaenkrat nobeden nič kriv v tej Sloveniji, nihče nikoli za nič ne odgovarja.
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+2
3 1
Bebo2
09. 07. 2026 12.43
Kjerkoli je zaposlena ta Kalanova, so problemi.
Odgovori
+2
3 1
NeXadileC
09. 07. 2026 12.40
To smo vedeli, da prihaja. Slivenija ni zaupanja vredna, kadar gre za dolgoročne naložbe. To vedo tudi tuji investitorji, in investirajo na kratek rok. Pridi, ožemi, odidi.
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+4
4 0
skuripanda burns
09. 07. 2026 12.33
Gordana Kalan Živcec, leta 2014 obsojena na pogojno kazen zaradi zlorabe položaja. Pa se pejte igrati s kriminalci.
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+3
4 1
wsharky
09. 07. 2026 12.32
Gordana je pokvarjena oseba
Odgovori
+3
4 1
AFŽ
09. 07. 2026 12.27
Gordana Kalan Živcec je znana pogoltnica
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+2
3 1
jutri_pa_res
09. 07. 2026 12.14
Itak stroka smatra hranjenje matičnih celic za nesmiselno in da gre že v osnovi za velik nateg staršev...V tistem času je to postalo popularno in nekateri so zagrabili in pokasirali velik denar, nato pa izginili v stečaj...
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+4
5 1
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