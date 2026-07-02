Dve uri in štiri minute pred iztekom roka preklicali 3,5-milijonski razpis

Znanstveno srenjo je v torek presenetilo skopo obvestilo na spletni strani agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (Aris). Prebrali so lahko, da je Aris na podlagi poziva ministra za izobraževanje preklical javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa "Naša hrana, podeželje in naravni viri" v letu 2026, ki je bil objavljen 13. maja. Poziv je prišel 29. junija, preklic pa je sledil naslednji dan, natančno ob 11.56, kot so nam sporočili z Arisa. Dve uri in štiri minute pred iztekom roka za oddajo prijav.

Raziskave v kmetijstvu FOTO: Shutterstock

"Preklic razpisa nas je presenetil. S podobnim primerom se na fakulteti doslej še nismo srečali," so komentirali na Biotehniški fakulteti, kjer so oddali sedem projektnih prijav. Informacij o razlogih za preklic nimajo, seznanjeni so le z obvestilom, objavljenim na spletni strani Aris, dodatnih pojasnil niso prejeli. Ta so zaman čakali tudi na mariborski Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, kjer so prav tako oddali več prijav. "Preklic razpisa na dan izteka roka za prijavo nas je presenetil, saj so bile prijave do takrat že oddane. Po naših izkušnjah gre za neobičajno situacijo, podobnega primera v zadnjih letih ne pomnimo," je zapisal prodekan za raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. Tomaž Langerholc. Oboji so poudarili, da je priprava prijave zahteven proces, ki praviloma poteka več tednov in vključuje delo več raziskovalcev ter strokovnih sodelavcev. "Verjamemo, da bodo pristojne institucije v nadaljevanju podale ustrezna pojasnila in čim prej sprejele odločitve, ki bodo raziskovalnim organizacijam omogočile nadaljevanje načrtovanih raziskovalnih aktivnosti. Za raziskovalce, gospodarstvo in druge uporabnike raziskovalnih rezultatov je namreč pomembno stabilno, predvidljivo in pravočasno izvajanje raziskovalnih razpisov," je ob tem poudaril Langerholc.

Razlog: razpis ni skladen s koalicijsko pogodbo

Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj FOTO: Luka Kotnik

O razlogih za preklic kar 3,5 milijona evrov vrednega razpisa, ki je bil objavljen v zadnjih dneh ministrovanja Mateje Čalušić, smo se pozanimali tako pri ministrstvu za izobraževanje kot pri ministrstvu za kmetijstvo. S slednjega so nam sporočili, da je pobuda prišla z njihove strani, za preklic pa so se odločili, ker nabor tem ni bil skladen s koalicijsko pogodbo. "Nabor razpisanih tematik le deloma odraža najbolj pereče tematike, ki jih velja financirati z javnim denarjem. Zaradi smotrne proračunske porabe bo ta seznam skrbno pregledan. Ministrstvo za kmetijstvo bo pripravilo nov nabor tematik, skladnih s koalicijsko pogodbo, ter se z ministrstvom za izobraževanje, znanost in mladino ustrezno nadalje uskladilo," so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, ki ga vodi Janez Cigler Kralj.

Vsebina razpisa