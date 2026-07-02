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Slovenija

Dve uri in štiri minute pred iztekom roka preklicali 3,5-milijonski razpis

Ljubljana, 02. 07. 2026 10.23 pred 1 uro 3 min branja 27

Avtor:
Danijela Levpušček
Kmetijstvo

Raziskovalce je tik pred iztekom roka za prijavo presenetil nenaden preklic 3,5 milijona evrov vrednega razpisa za projekte s področja kmetijstva. Potem ko so več tednov pripravljali prijave, so prejeli le kratko, skopo obvestilo brez razlogov za takšno odločitev. Na ministrstvu za kmetijstvo pojasnjujejo, da nabor razpisanih tematik le deloma odraža najbolj pereče teme, in napovedujejo novega, skladnega s koalicijsko pogodbo.

Znanstveno srenjo je v torek presenetilo skopo obvestilo na spletni strani agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (Aris). Prebrali so lahko, da je Aris na podlagi poziva ministra za izobraževanje preklical javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa "Naša hrana, podeželje in naravni viri" v letu 2026, ki je bil objavljen 13. maja.

Poziv je prišel 29. junija, preklic pa je sledil naslednji dan, natančno ob 11.56, kot so nam sporočili z Arisa. Dve uri in štiri minute pred iztekom roka za oddajo prijav.

Raziskave v kmetijstvu
Raziskave v kmetijstvu
FOTO: Shutterstock

"Preklic razpisa nas je presenetil. S podobnim primerom se na fakulteti doslej še nismo srečali," so komentirali na Biotehniški fakulteti, kjer so oddali sedem projektnih prijav. Informacij o razlogih za preklic nimajo, seznanjeni so le z obvestilom, objavljenim na spletni strani Aris, dodatnih pojasnil niso prejeli.

Ta so zaman čakali tudi na mariborski Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, kjer so prav tako oddali več prijav. "Preklic razpisa na dan izteka roka za prijavo nas je presenetil, saj so bile prijave do takrat že oddane. Po naših izkušnjah gre za neobičajno situacijo, podobnega primera v zadnjih letih ne pomnimo," je zapisal prodekan za raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. Tomaž Langerholc.

Oboji so poudarili, da je priprava prijave zahteven proces, ki praviloma poteka več tednov in vključuje delo več raziskovalcev ter strokovnih sodelavcev. "Verjamemo, da bodo pristojne institucije v nadaljevanju podale ustrezna pojasnila in čim prej sprejele odločitve, ki bodo raziskovalnim organizacijam omogočile nadaljevanje načrtovanih raziskovalnih aktivnosti. Za raziskovalce, gospodarstvo in druge uporabnike raziskovalnih rezultatov je namreč pomembno stabilno, predvidljivo in pravočasno izvajanje raziskovalnih razpisov," je ob tem poudaril Langerholc.

Razlog: razpis ni skladen s koalicijsko pogodbo

Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj
Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj
FOTO: Luka Kotnik

O razlogih za preklic kar 3,5 milijona evrov vrednega razpisa, ki je bil objavljen v zadnjih dneh ministrovanja Mateje Čalušić, smo se pozanimali tako pri ministrstvu za izobraževanje kot pri ministrstvu za kmetijstvo. S slednjega so nam sporočili, da je pobuda prišla z njihove strani, za preklic pa so se odločili, ker nabor tem ni bil skladen s koalicijsko pogodbo.

"Nabor razpisanih tematik le deloma odraža najbolj pereče tematike, ki jih velja financirati z javnim denarjem. Zaradi smotrne proračunske porabe bo ta seznam skrbno pregledan. Ministrstvo za kmetijstvo bo pripravilo nov nabor tematik, skladnih s koalicijsko pogodbo, ter se z ministrstvom za izobraževanje, znanost in mladino ustrezno nadalje uskladilo," so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, ki ga vodi Janez Cigler Kralj.

Vsebina razpisa

Kot so ob objavi razpisa navedli na takratnem Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je bil njegov glavni cilj izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora sektorju pri razvoju usmeritev kmetijske politike.

Razpisali so 20 tem v štirih sklopih, in sicer: pametno, odporno in konkurenčno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in živilskopredelovalni sektor; varovanje okolja in trajnostno upravljanje z naravnimi viri; kakovost življenja, varna in zdrava hrana ter krepitev gospodarske aktivnosti na podeželju; oblikovanje in prenos znanja ter na dejstvih utemeljena politika.

Poglavja:
Na vrh Razlog za preklic Vsebna razpisa
Aris razpis janez cigler kralj kmetijstvo raziskave preklic

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KOMENTARJI27

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slim386
02. 07. 2026 11.39
Razpis ni skladen z janezovimi prijatelji pa to..m
Odgovori
0 0
tina se je kur bala
02. 07. 2026 11.36
Popolnoma pravilno, bivsa vlada je bila najbolj nesposobna v celi zgodovini. Levnuhi so ze na aparatih.
Odgovori
-2
0 2
Rdečimesečnik
02. 07. 2026 11.33
Bravo ziher je bil lgbghg krompir in rimming v razpisu
Odgovori
+1
1 0
Valkidžija
02. 07. 2026 11.22
V kateri gostilni spet dela bivša ministrica?
Odgovori
+7
7 0
JApajaDAja
02. 07. 2026 11.34
sedaj je potujoča-na jadrnici...
Odgovori
0 0
Andrej 007
02. 07. 2026 11.17
Se niso tapravi prijavili na razpis...
Odgovori
+4
6 2
Žmavc
02. 07. 2026 11.14
Golobovo LGBT skropucalo. Vse bo potrebno postavit na novo in vrnit nazaj v normalo.
Odgovori
+1
10 9
Posteni
02. 07. 2026 11.17
Sektas oa ze ve o lgbtju .. aneee ??
Odgovori
+2
3 1
Žmavc
02. 07. 2026 11.25
Toliko homoseksualcev, kot jih je imela Golobova vlada, jih nima nobena. Sramota za Slovenijo, Evropo in cel svet.
Odgovori
-3
2 5
L7
02. 07. 2026 11.11
Vse uničiti a desnuharji! Postajamo slabši kot Venezuela, lopovi eni!
Odgovori
+2
9 7
Valkidžija
02. 07. 2026 11.10
Kmetje ne potrebujejo raziskovalnih projektov pisarniških moljev, pač pa pošteno plačilo za trdo delo on omejitev uvoza vsakršne hrane sumljivega porekla. Treba je stopit na prste prekupčevalcem.
Odgovori
+10
14 4
supergigi
02. 07. 2026 11.10
Ni slabo 3.5 mio eur za te naše raziskovalce. Malo raziskujejo, objavijo itak več ali manj ne nikjer nič, še manj prodajo kaj na trgu. Zelo podobno kot nvo.
Odgovori
+6
10 4
Valkidžija
02. 07. 2026 11.19
Plača pa dobra.
Odgovori
+1
1 0
Fluxx
02. 07. 2026 11.04
Novi bo napisan za tocno dolocene. Tako to pac gre
Odgovori
+14
17 3
janez horvat
02. 07. 2026 11.08
Tako, kot je bil stari. Tako pač gre.
Odgovori
+2
7 5
Kumul
02. 07. 2026 11.08
Stari je bil tudi napisan za točno določene. Tako to pač gre
Odgovori
+4
8 4
luna64
02. 07. 2026 11.02
Bomo spet gledali traktorjado v LJ?
Odgovori
+3
5 2
wsharky
02. 07. 2026 11.00
vsega česar se lotijo NSi-jefci je katastrofa, samo poglejte frtofca, ponoči se bo delalo ha ha ha, sedaj pa ta cigelj pametuje, da ne omenimo nekdanje Vidice Špelićeve, ta je šele biser teh NSI-jefcef pa take
Odgovori
+4
10 6
wsharky
02. 07. 2026 11.00
vsega česar se lotijo NSi-jefci je katastrofa, samo poglejte frtofca, ponoči se bo delalo ha ha ha, sedaj pa ta cigelj pametuje, da ne omenimo nekdanje Vidice Špelićeve, ta je šele biser teh NSI-jefcef
Odgovori
-4
2 6
02. 07. 2026 10.59
verjetno ni bil prijavljen žlahtnik od kakega funkcionarja, bojo že zrihtali
Odgovori
+7
8 1
Hugh_Mungus
02. 07. 2026 10.52
Tko je, ko narod izvoli najbolj skorumpirane in avtoritarne politike. Upam da so njihovi volivci zadovoljni s potezami, ker za večino davkoplačevalcev niso
Odgovori
+7
16 9
galambszar
02. 07. 2026 11.10
mungus najbolj skorumpirani so zmagali na volitvah.
Odgovori
+1
1 0
BrezPitt
02. 07. 2026 10.47
Desnuharjad bo potem razpisala razpise le za svoje.
Odgovori
+6
17 11
Diabloss
02. 07. 2026 10.45
ce pa niso hoteli 1000 krat.napisati jajo je najvecji
Odgovori
+4
11 7
mentorhercul
02. 07. 2026 10.40
Kaj, nebo več razpisov za mešalce megle?
Odgovori
+0
10 10
miabi
02. 07. 2026 10.42
Za mešalce megle še - za kmete ne.
Odgovori
+14
17 3
petb
02. 07. 2026 10.37
Konec razpisov.Samo za naše (beri njihove). Kot razpisi v koronskih časih.
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+15
22 7
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