Dve uri za pot iz Ljubljane in tri noči potovanja do Kopra

Kot opozarjajo, je na relaciji pričakovati upočasnjen promet, načrtujejo tudi kratkotrajne zapore cest. Med drugim bodo, ko bo mimo potoval konvoj, zapirali avtocestne priključke Brezovica, Razdrto in Divača, v noči s petka na soboto pa je med 23.30 in 2. uro zjutraj predvidena tudi polurna popolna zapora avtoceste brez obvoza na odsekih Gabrk–Divača in Divača–Kozina.

Predvidena časovnica

Sreda, 11. 12.: Pivovarna Union (Pivovarniška 2)–parkirišče Kalce/Grčarevec

20.00 start iz Uniona, 20.30 vožnja po Celovški cesti

20.45 zavoj na Šišensko cesto

21.00 nadaljevanje po Večni poti in poti Roberta Bitenca

21.20 nadaljevanje vožnje po Poti za Brdom

21.40 Cesta Dolomitskega odreda

22.00 zavoj na cesto 641 proti Tržaški cesti

22.15 nadaljevanje vožnje po Tržaški cesti

22.35 vožnja preko Brezovice, Log pri Brezovici, Sinja gorica

23.30 predvideni prihod na Vrhniko, 23.40 vožnja preko Vrhnike

00.20 nadaljevanje vožnje preko Logatca in Kalc

1.30 predvideni zaključek na parkirišču med Kalcami in Grčarevcem

Četrtek, 12. 12.: parkirišče Kalce/Grčarevec–parkirišče Ravbarkomanda

20.30 start parkirišče Kalce/Grčarevec

20.40 vožnja preko Grčarevca v smeri Planine

21.10 predvideni prehod preko Planine do predvidene cestne zapore, 21.30 predvideni prihod v cestno zaporo

21.45 preklad na krajša vozila in vožnja do parkirišča Ravbarkomanda

3.00 predvideni zaključek na parkirišču Ravbarkomanda

Petek, 13. 12. in sobota, 14. 12.: parkirišče Ravbarkomanda–Luka Koper

20.00 start s parkirišča Ravbarkomanda

20.20 predvideni prihod v Postojno

20.40 prečkanje Postojne in nadaljevanje vožnje po cesti 409

21.20 prečkanje gradbišča mostu preko reke Pivke

21.45 nadaljevanje vožnje, vas Dilce

22.15 vstop na AC, preko intervencijskega vhoda

22.45 vožnja po AC do intervencijskega izvoza Razdrto

23.10 izhod z AC, ter nadaljevanje vožnje po cesti 409

23.45 vožnja preko Senožeč in nadaljevanje proti Divači

00.00 prihod v Divačo in parkiranje na intervencijski poti pred AC

00.45 zapora AC in prečkanje AC pri Divači

1.00 nadaljevanje vožnje po cesti 409 proti Kozini

1.45 prečkanje Kozine

2.10 nadaljevanje vožnje proti Črnemu Kalu

2.20 prečkanje Črnega Kala in nadaljevanje vožnje

2.45 vožnja po cesti 409, preko Rižane, Cepkov in Dekanov

3.15 vožnja preko rondoja v Bivjah/Dekani in nadaljevanje po cesti 741

3.40 predvideni prihod v Bertoke in nadaljevanje vožnje proti Luki Koper

4.30 predvideni prihod v Luko Koper