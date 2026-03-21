Dve uspešni transplantaciji pljuč v istem dnevu

V UKC Ljubljana so uspešno izvedli dve transplantaciji pljuč v istem dnevu. "To je izjemen logistični, organizacijski in strokovni dosežek UKCL, ki tudi v svetovnem merilu kaže na izjemno organiziranost in sposobnost naše ustanove," ob tem poudarja doc. dr. Ivan Kneževič, vodja Centra za trasplantacijsko dejavnost UKC Ljubljana.

Transplantaciji sta bili izvedeni v četrtek. Pacient in pacientka (eden od njiju je star okoli 40, drug okoli 60 let) okrevata dobro, so sporočili iz klinike.