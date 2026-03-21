Dve uspešni transplantaciji pljuč v istem dnevu

V UKC Ljubljana so uspešno izvedli dve transplantaciji pljuč v istem dnevu. "To je izjemen logistični, organizacijski in strokovni dosežek UKCL, ki tudi v svetovnem merilu kaže na izjemno organiziranost in sposobnost naše ustanove," ob tem poudarja doc. dr. Ivan Kneževič, vodja Centra za trasplantacijsko dejavnost UKC Ljubljana.
Transplantaciji sta bili izvedeni v četrtek. Pacient in pacientka (eden od njiju je star okoli 40, drug okoli 60 let) okrevata dobro, so sporočili iz klinike.
Dosežek tudi v mednarodnem merilu
"Biti sposoben se odzvati, logistično in organizacijsko pripraviti vse potrebno in v istem dnevu izvesti dve transplantaciji istega organa, je izjemna potrditev strokovne in organizacijska vrhunskosti našega Centra za transplantacijsko dejavnost v UKCL. To je tudi v mednarodnem merilu dosežek, ki so ga sposobni izpeljati le redki, največji transplantacijski centri," so s ponosom zapisali na UKC Ljubljana.
V obeh ekipah je sodelovalo preko 50 strokovnjakov. To so anesteziologi, torakalni kirurgi, anestezijske in operacijske medicinske sestre, bolničarji, intenzivisti in drugi. Za transplantacijsko ekipo je to pomenilo 24 ur neprekinjenega dela.
"Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali pri obeh transplantacijah. Zelo smo veseli in ponosni ter hvaležni zaposlenim za predanost in bolnikom za zaupanje," je od tem izjemnem dosežku dejal Marko Jug, generalni direktor UKC Ljubljana.
