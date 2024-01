Velika Britanija: oče doživel srčni infarkt, dveletni otrok umrl od lakote

Pojavilo se je vprašanje, zakaj socialna služba in policija nista ukrepali že prej in torej že prej omogočili dostop do stanovanja. "Natančna dejanja vpletenih organizacij bodo analizirana, za zdaj bi bilo zadevo še neprimerno komentirati," je sporočila policija. Dodali so, da so zadevo kot del standardnih postopkov zaradi morebitnega primera "smrti ali resne poškodbe po vpletenosti policije" posredovali Neodvisnemu uradu za policijsko ravnanje.

Dečkovo truplo je bilo preveč krhko, da bi ga mama lahko dvignila k sebi

Bronsonova mama Sarah Piesse, ki je sina nazadnje videla pred božičem, je za The Sun povedala, da ne more verjeti, da se je lahko zgodilo kaj takšnega. Poudarila je, da za to mora nekdo odgovarjati. "Ne smemo dopustiti, da se izognejo posledicam. Socialni delavci bi morali biti zanesljivi, morali bi poskrbeti, da so naši otroci varni," je dejala.

Po tem, ko je šla identificirati truplo svojega sina, je povedala, da ga ni mogla stisniti k sebi. "Nisem ga mogla dvigniti, ker je bilo njegovo telo preveč krhko. Lahko sem se ga le dotaknila. Predolgo je bil tam," je dejala.

Glede na rezultate obdukcije je Bronson umrl od lakote, po tem ko je umrl njegov oče in ga nihče ni hranil. Po besedah mame naj bi oče sicer umrl šele 29. decembra, kar pomeni, da bi bil Bronson verjetno še vedno živ, če bi socialna delavka 2. januarja, čeprav ni prejela odgovora, pritiskala in vseeno vstopila v stanovanje, namesto da se je to zgodilo šele čez dober teden.

Heather Sandy, izvršna direktorica socialne službe pri svetu okrožja Lincolnshire, je povedala, da gre za tragičen incident in da družini nudijo podporo. "Trenutno skupaj s partnerskimi agencijami izvajamo pregled primera, da bi bolje razumeli okoliščine, čakamo pa tudi rezultate mrliških ogledov," je povedala. Vpletena socialna delavka sicer ni suspendirana, si je pa zaradi travmatične izkušnje vzela dopust.

Oče in sin naj bi bila neločljiva

Soseda, ki ni želela biti imenovan, je za Sky News povedala, da sta bila oče in sin neločljiva. "Bronson je bil čudovit, srečen deček, ki si je želel samo crkljanja, njegov oče pa je bil njegov najboljši prijatelj," je dejala.

Tudi ona je očetu 27. decembra poslala sporočilo, saj da jo je skrbelo za njegovo zdravje. Kenneth ji je odgovoril: "Hvala obema, da vama je mar zame in za Bronsona. To mi res veliko pomeni."

Še eno sporočilo jima je soseda poslala na novega leta dan in jima zaželela srečno novo leto. Odgovora ni več prejela.