Dvig minimalne plače: šok za gospodarstvo ali lobi kapitala?

"O katastrofičnih in kataklizmičnih napovedih res poslužamo že toliko časa," je pred dnevi cinično dejal predsednik vlade Robert Golob . "Vam bom dal primer: se spomnite zgodbe o božičnici? Upam, da ste jo vsi prejeli. Se spomnite napovedi teh istih gospodarstvenikov o tem, kako bodo podjetja propadla, se selila na Hrvaško in ne vem, kaj še. Ob vsaki priložnosti, ko morajo del svojih dobičkov deliti s svojimi zaposlenimi, uporabijo isto retoriko, kako bo svet propadel. Kje živijo? Se ne zavedajo, da brez zaposlenih tudi dobička ne bo?" se je vprašal preimer in dodal, da se mu to zdi resnično fascinantno.

Nevarna predvolilna poteza, šok za gospodarstvo – dvig minimalne plače na 1000 evrov neto je sprožil številne ostre odzive. Da smo zgolj priča intenzivnim poskusom desnice in lobijev kapitala, da nas prepričajo, da je dvig plač nekaj slabega za družbo, odgovarjajo v Levici, ki vodi ministrstvo za delo. Minister Luka Mesec celo meni, da bi davčna razbremenitev plač, ki jo predlaga gospodarstvo, lahko vodila v recesijo.

Da ga čudi, da premier nima te izkušnje iz preteklih let, ki je gospodarstvenike poučila, da tovrstna skokovita povečanja obremenitev gospodarstva pripeljejo do posledic, na to pravi glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitja Gorenšček. "Recimo zadnje takšno povečanje minimalne plače seže v leto 2010, ko se je povečala za 23 odstotkov. To je bilo ravno po gospodarski krizi. Posledice tega so bile propad določenih panog – gradbeništvo smo takrat izgubili, logistika je bila precej načeta, lesarstvo se nam je razpolovilo, brezposelnost je bila velika, glavne žrtve pa so bili mladi brezposelni," je prepričan. Kot dodaja, pa posledice čutimo še danes. "Gradbeništvo se še ni vzpostavilo nazaj na tisti nivo, kot smo ga imeli pred tem posegom v stroške dela. In to se nam lahko zgodi tudi danes. Da se nam to dogaja, kažejo že nekateri znaki. Ta vlada nas že tri leta dodatno obremenjuje."

Minister za delo Mesec pa na to odgovarja, da se minimalna plača dviguje, da ne bo nikomur treba živeti z manj kot 1000 evri mesečno, če dela 40 ur tedensko. "Ob minimalni plači povišujemo tudi urno postavko za študente – na skoraj devet evrov, in pa zvišala se bosta letni regres – za 200 evrov, ter božičnica za 100." Če povlečemo paralele z letom 2010, pa minister vidi ravno obratno zgodbo. "Kriza v Sloveniji se je začela leta 2009, zaradi finančnega zloma, ki so ga zakuhale banke, gradbeništvo ... V letu 2010, ko je prišlo do skoka minimalne plače, smo imeli rast. Ponovna kriza in resna recesija se je pa začela leta 2012, ko je takratni premier Janša prišel s programom 'reseta' Slovenije – s privatizacijami, z varčevalnimi ukrepi, rezi. Tisto je Slovenijo povleklo v recesijo in tisto je, kot je rekel pokojni Mencinger, namesto tajkunov uničevalo podjetja."



