Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Dvig minimalne plače: šok za gospodarstvo ali lobi kapitala?

Ljubljana, 26. 01. 2026 22.38 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Minimalna plača

Je dvig minimalne plače na 1000 evrov neto res nevarna predvolilna poteza in šok za gospodarstvo? Bi davčna razbremenitev plač, ki jo predlaga gospodarstvo, res vodila v recesijo? V oddaji 24UR ZVEČER sta soočila mnenji minister za delo Luka Mesec in glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček.

Nevarna predvolilna poteza, šok za gospodarstvo – dvig minimalne plače na 1000 evrov neto je sprožil številne ostre odzive. Da smo zgolj priča intenzivnim poskusom desnice in lobijev kapitala, da nas prepričajo, da je dvig plač nekaj slabega za družbo, odgovarjajo v Levici, ki vodi ministrstvo za delo. Minister Luka Mesec celo meni, da bi davčna razbremenitev plač, ki jo predlaga gospodarstvo, lahko vodila v recesijo.

"O katastrofičnih in kataklizmičnih napovedih res poslužamo že toliko časa," je pred dnevi cinično dejal predsednik vlade Robert Golob. "Vam bom dal primer: se spomnite zgodbe o božičnici? Upam, da ste jo vsi prejeli. Se spomnite napovedi teh istih gospodarstvenikov o tem, kako bodo podjetja propadla, se selila na Hrvaško in ne vem, kaj še. Ob vsaki priložnosti, ko morajo del svojih dobičkov deliti s svojimi zaposlenimi, uporabijo isto retoriko, kako bo svet propadel. Kje živijo? Se ne zavedajo, da brez zaposlenih tudi dobička ne bo?" se je vprašal preimer in dodal, da se mu to zdi resnično fascinantno.

Da ga čudi, da premier nima te izkušnje iz preteklih let, ki je gospodarstvenike poučila, da tovrstna skokovita povečanja obremenitev gospodarstva pripeljejo do posledic, na to pravi glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitja Gorenšček. "Recimo zadnje takšno povečanje minimalne plače seže v leto 2010, ko se je povečala za 23 odstotkov. To je bilo ravno po gospodarski krizi. Posledice tega so bile propad določenih panog – gradbeništvo smo takrat izgubili, logistika je bila precej načeta, lesarstvo se nam je razpolovilo, brezposelnost je bila velika, glavne žrtve pa so bili mladi brezposelni," je prepričan. Kot dodaja, pa posledice čutimo še danes. "Gradbeništvo se še ni vzpostavilo nazaj na tisti nivo, kot smo ga imeli pred tem posegom v stroške dela. In to se nam lahko zgodi tudi danes. Da se nam to dogaja, kažejo že nekateri znaki. Ta vlada nas že tri leta dodatno obremenjuje."

Minister za delo Mesec pa na to odgovarja, da se minimalna plača dviguje, da ne bo nikomur treba živeti z manj kot 1000 evri mesečno, če dela 40 ur tedensko. "Ob minimalni plači povišujemo tudi urno postavko za študente – na skoraj devet evrov, in pa zvišala se bosta letni regres – za 200 evrov, ter božičnica za 100." Če povlečemo paralele z letom 2010, pa minister vidi ravno obratno zgodbo. "Kriza v Sloveniji se je začela leta 2009, zaradi finančnega zloma, ki so ga zakuhale banke, gradbeništvo ... V letu 2010, ko je prišlo do skoka minimalne plače, smo imeli rast. Ponovna kriza in resna recesija se je pa začela leta 2012, ko je takratni premier Janša prišel s programom 'reseta' Slovenije – s privatizacijami, z varčevalnimi ukrepi, rezi. Tisto je Slovenijo povleklo v recesijo in tisto je, kot je rekel pokojni Mencinger, namesto tajkunov uničevalo podjetja."


Celotno soočenje si lahko ogledate v videu zgoraj.

minimalna plača dvig predvolilna poteza gospodarstvo

Na glasbenem dogodku v Luciji zastava z nacističnim simbolom

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Prihaja dojenček številka dve
Prihaja dojenček številka dve
zadovoljna
Portal
La Toya bo na Kmetiji pripravila pravi 'fashion week'
Ljubitelji serije Botri, pripravite se na dvojne epizode
Ljubitelji serije Botri, pripravite se na dvojne epizode
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
vizita
Portal
Bolezni penisa: kdaj poiskati zdravniško pomoč?
Razmišljate o operaciji želodca?
Razmišljate o operaciji želodca?
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
cekin
Portal
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Javni sektor: prvo izplačilo delovne uspešnosti po novih pravilih
Javni sektor: prvo izplačilo delovne uspešnosti po novih pravilih
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
moskisvet
Portal
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
Se spomnite nadležne sosede?
Se spomnite nadležne sosede?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
dominvrt
Portal
Zakaj perilo po pranju smrdi?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
okusno
Portal
Božanska limonina krema, pripravljena iz samo treh sestavin
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469