'Dvig normativa bi pustil hujše posledice kot reševanje Tama in Adrie'

Ocenil je tudi, da je uvajanje rešitev, kot so ambulante za neopredeljene, problematično. S takšnimi predlogi se po njegovem ruši zdravstveni sistem. Izpostavil pa je še, da če so na voljo zdravniki za ambulante za neopredeljene, potem bi morali biti na voljo tudi za običajne ambulante. Sam rešitev vidi v novem plačnem sistemu za zdravnike, ki pa mora izhajati iz tega, da gre za organizacijo, ki ponuja svoje storitve. Prav tako pa kot rešitev vidi boljšo organizacijo.

Nasprotujejo, da se ponovno dvigne normativ: "Posledice takšnega dviga normativa bi pustile hujše in bolj tragične posledice na osnovnem zdravstvu, kot so bile posledice neustreznih poskusov reševanja podjetij TAM in Adria Airways. Vrstili bi se množični odhodi iz javnega zdravstva na manj naporna delovna mesta v medicini ali zunaj nje. Kako bi to pomagalo bolnikom?"

Izpostavljajo še, da je "nemogoče je urejati probleme v zdravstvu tako, da se prisili delavce, da skrbijo za večje število bolnikov, kot jih je mogoče oskrbeti skladno z zakonsko zahtevanimi pravili stroke".

Dodajajo, da so zdravniki to že pokazali, ko so množično podali odpoved delovnega razmerja ob poskusu dviga normativa leta 2019: "Dejstvo, da se zdravniki niso odločili za višje plače in so raje za manj denarja bolj strokovno opravljali delo, je marsikoga presenetilo. Obenem pa jasno pokazalo, da si zdravniki niso izmišljevali, ko so govorili o preobremenitvah."