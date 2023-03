Dvig otroškega dodatka, štipendije in urne postavke za delo upokojencev

Meje dohodkov za letne pravice, med katerimi je denimo otroški dodatek, in zneski otroškega dodatka, državne štipendije in dodatkov k državni štipendiji so se s 1. marcem uskladili za 10,3 odstotka. Takšna je bila namreč rast cen življenjskih potrebščin v lanskem letu. Nove meje dohodkov se uporabljajo od prve naslednje odločbe dalje.

Za 10,3 odstotka se z današnjim dnem zvišujejo tudi meje dohodkov za letne pravice iz javnih sredstev, med katerimi so otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in subvencija kosila. Na podlagi povišanja osnovnega zneska minimalnega dohodka pa se dvigajo tudi zneski otroškega dodatka, državne štipendije ter denarne socialne pomoči in prag za upravičenost do denarne socialne pomoči.

Uskladile so se meje dohodkov za letne pravice, med katerimi so poleg otroškega dodatka tudi državna štipendija, znižano plačilo vrtca ter subvenciji malice in kosila. Nova meja za pridobitev otroških dodatkov in državne štipendije bo od 1. marca znašala povprečno 1218,08 evra mesečno na osebo. Najvišji otroški dodatek bo 162,53 evra na mesec, najvišji osnovni znesek državne štipendije pa 258,87 evra, so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Višji zneski otroškega dodatka, državne štipendije in dodatkov k državni štipendiji bodo samodejno izplačani aprila, zato ni treba oddajati nove vloge.

Prav tako se je z današnjim dnem uskladila subvencija študentske prehrane, in sicer s 3,5 evra na 3,86 evra.

Ministrstvo pa je poleg tega navedlo, da se za 10,3 odstotka usklajujeta še denarna socialna pomoč in na podlagi povišanja osnovnega zneska minimalnega dohodka tudi prag za upravičenost do denarne socialne pomoči.

Spremembe tudi aprila

Zaradi uskladitve osnovnega zneska minimalnega dohodka se bosta s 1. aprilom ustrezno zvišala dodeljena denarna socialna pomoč in varstveni dodatek. Prav tako se bodo zvišali zneski pogrebnine, posmrtnine in izredne denarne socialne pomoči ter prag za upravičenost do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in posmrtnine.

Osnovni znesek minimalnega dohodka v višini 421,89 evra bo po uskladitvi znašal 465,34 evra. Največja višina varstvenega dodatka za samsko osebo, ki živi sama, pa bo znašala 218,71 evra. Pogrebnina bo po novem 930,68 evra, posmrtnina pa 465,34 evra.

Usklajeni osnovni znesek minimalnega dohodka se bo uporabljal s 1. aprilom, kar pomeni, da velja za vloge, vložene marca, oz. odločanje po uradni dolžnosti za pravice, ki potečejo marca. V primeru že dodeljene pravice do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka se višji zneski samodejno izplačajo marca, zato ni treba oddajati nove vloge, so še navedli na ministrstvu.