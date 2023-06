V Bohinju podražili in marsikje časovno omejili parkiranje

Ob začetku poletne turistične sezone so v Bohinju višje cene parkiranja. Ob Bohinjskem jezeru bo za eno uro parkiranja treba odšteti kar tri evre, na treh parkiriščih pa bo parkiranje omejeno na največ dve uri. Ponekod so časovno omejili tudi parkiranje za avtodome, in sicer na 12 ur, kar bo voznike stalo 20 evrov. Dražja je tudi uporaba ceste na planino Blato, ki stane 20 evrov. A na občini mirijo, da je večini obiskovalcev na voljo cenejše parkiranje dlje od jezera, medtem ko se do jezera ali na planino lahko zapeljejo z brezplačnim prevozom.

Nove cene parkirnin so stopile v veljavo 8. junija, spremembe pa se nanašajo na dvig cene za uporabo gozdne ceste Stara Fužina–Voje–Vogar–Blato, ki po novem znaša 20 evrov na dan. Od 1. junija do konca septembra je poenotena cena na parkiriščih P+R Danica, Kobla in Senožeta, in sicer pet evrov na dan. Sprejeta je časovna omejitev parkiranja za avtodome na parkirišču Senožeta do največ 12 ur, prav tako je razširjeno časovno obdobje visoke sezone za parkirišča ob Bohinjskem jezeru z višino parkirnine tri evre na uro z dveh na štiri mesece, torej od 1. 6. do 30. 9.

icon-expand Na nekaterih parkiriščih ob jezeru je parkiranje omejeno na največ dve uri. FOTO: 24UR

Bohinjska občina si že vrsto let prizadeva, da bi zmanjšala količino pločevine v bližini jezera in večji del obiskovalcev teh čudovitih krajev do enega najlepših jezer pri nas pripeljala s pomočjo organiziranega brezplačnega javnega prevoza, ki ga ponuja v času poletne sezone. Na voljo so štiri parkirišča (P+R), kjer lahko parkirate svoje vozilo in uporabite brezplačen javni prevoz. Na parkirišču Senožeta so letos uvedli spremembo, in sicer za voznike avtodomov, ki tam ne morejo parkirati obdobje, daljše od 12 ur. Nemška turista, ki smo ju srečali pred parkiriščem, bi za parkiranje morala odšteti 20 evrov, a sta se odločila, da je to preveč za 12 ur, saj, kot pravita, bi drugod za enako ceno lahko ostala 24 ur, zato sta se odpravila dalje. Podžupanja Občine Bohinj Monika Ravnik je glede spremembe pojasnila, da je bilo to parkirno mesto že od nekdaj namenjeno osebnim avtomobilom in kamperjem avtodomov za počitek, ne pa kot kamp.

icon-expand Bohinjsko jezero je poleti polno turistov, saj je to eno najleših mest za prijetno osvežitev, prav tako je priljubljeno izhodišče za številne visokogorske pohode. FOTO: Adobe Stock

Ura parkiranja ob Bohinjskem jezeru stane tri evre, kar je za marsikaterega domačina previsok znesek, medtem ko večina tujih turistov, ki prihajajo v Bohinj, meni, da znesek ni previsok. "Če nekdo pride na dopust, predvidevam, da se mu splača, da pride enkrat sem in pogleda te zelo čudovite kraje, ampak nekemu domačinu pa je to kar preveč," pove ena od obiskovalk. Največ težavic turistom povzroča časovna omejitev parkiranja na treh jezeru najbližjih parkiriščih, in sicer na največ dve uri. Finski turistki, ki sta se odpravili na pohod okoli jezera, sta neprijetno presenečenje komentirali takole: "Prekratko je. Prišle smo nazaj po več kot treh urah, parkiranje je le za dve uri. Skrbelo nas je, ali smo dobile kazen. Čas je prekratek, ni pa predrago."

icon-expand Parkirišče Senožeta je uvedlo novost – parkiranje je dovoljeno za največ 12 ur, saj si ne želijo, da bi parkirišče nekateri uporabili kot kamp in tam parkirali več dni. FOTO: 24UR