Dvig plačnega razreda za zdravnike in zobozdravnike. Koliko bi zaslužili?

Po tem ko so v ponedeljek v državnem zboru pritrdili novemu, že desetemu protikoronskemu paketu, so še posebej močno na udaru plače zdravnikov. Z novim zakonom bodo lahko zdravniki in zobozdravniki spadali celo v 63. plačni razred, kar je kar šest plačilnih razredov višje kot zdaj. Kakšne pa so trenutne plače tega predela javnega sektorja, ki se mu obeta povišanje plačnega razreda?

Po podatkih ministrstva za javno upravo v javnem zdravstvu trenutno dela 6986 zdravnikov in zobozdravnikov, ki so državo lani stali 452,8 milijonov evrov. Bolj zanimive pa so njihove plače. V resnično nizek 29. plačilni razred spada sicer le 22 zaposlenih oz. 0,31 odstotka vseh. To pomeni, da njihova osnovna bruto plača brez vseh dodatkov znaša le 1320 evrov bruto, neto le 900 evrov. Nekoliko več oz. 200 zaposlenih jih medtem spada v 31. razredu, kar konec meseca prinese le dobrih 100 evrov bruto več oz. nekaj več kot 1400 evrov.

icon-expand Po podatkih ministrstva za javno upravo v javnem zdravstvu trenutno dela 6986 zdravnikov in zobozdravnikov. FOTO: Thinkstock

Kje pa jih je največ? Sedem odstotkov zdravnikov in zobozdravnikov sodi v 43. plačni razred, kjer uslužbenci dobijo nekaj več kot 2200 evrov bruto, dobrih osem odstotkov v 50. plačni razred s 3000 evri bruto plače. Daleč največ - več kot tretjina - pa jih je v trenutno najvišjem možnem, 57. plačnem razredu. Slednji dobijo nekaj manj kot 4000 evrov. Če bi zloglasni 40.1 člen in desetega protikoronskega paketa tudi resnično zaživel in bi zdravniki tako tudi dejansko napredovali do 63. plačnega razreda, bi se jim dohodek na koncu meseca tako zvišal še za tisoč evrov. S tem bi njihova mesečna plača znašala 5010 evrov.