'Dvig ravni gastronomske ponudbe v Sloveniji je impresiven'

Michelinovi inšpektorji, ki obiskujejo slovenske restavracije, ob tem poročajo o državi kot o energični destinaciji z mnogimi mladimi kuharskimi mojstri, ki pa imajo hkrati veliko izkušenj, je nadaljeval Poullennec. "Nekateri so izučeni v tujini, drugi doma. A vsi skupaj imajo energijo, pripravljenost, so drzni in ambiciozni. Tudi zato se verjetno raven konstantno zvišuje," je dejal.

Vsako leto znova slovenski kuharski mojstri in restavracije dosegajo nove ravni kakovosti, je v izjavi prek Zooma na vprašanje, kaj Slovenijo po oceni Michelinovih inšpektorjev dela posebno, odgovoril direktor Michelinovih vodnikov Gwendal Poullennec . "Pred tremi leti smo začeli s šestimi restavracijami z zvezdicami, danes jih imamo 10. Štiri napredovanja na raven zvezdic so zagotovo impresiven dosežek," je dejal.

Slovenija izstopa tudi kot destinacija, na kateri se lahko šest restavracij pohvali z zeleno Michelinovo zvezdico. "To je zelo poseben dosežek, na nekaterih destinacijah ne moremo podeliti niti ene. Hkrati je to zelo v skladu s slovensko kulturo in ljubeznijo do narave. Slovenija je zelo močna na tem področju in utira pot tudi za številne države iz evropske soseščine," je menil Poullennec.

Obenem se, ravno zaradi energije, ki jo je čutiti na terenu, in velikega števila mladih kuharskih mojstrov, prihodnost zdi zelo svetla, je dodal sogovornik. "Slovenija je še daleč od vrha, je še na poti. Velik napredek je že bil dosežen, že pred prihodom Michelina in nato v zadnjih treh letih, odkar smo izdali prvi vodnik. Morda bo tudi Michelinov vodnik neke vrste katalizator, ki bo spodbudil chefe k doseganju nove ravni, obenem pa priteguje mednarodne ljubitelje kulinarike, tako da hkrati ustvarja pritisk in privlači," je ocenil.