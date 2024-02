Dvig trošarin na alkohol ni več predviden

Po zaključeni javni obravnavi je finančno ministrstvo v vladni postopek dalo predlog novele zakona o trošarinah, s katero naj bi po napovedih iz decembra lani zvišali trošarine na tobak in alkohol. A poseg v zneske trošarine za alkohol in alkoholne pijače ni več predviden, predvidoma naj bi ga obravnavali v okviru širših davčnih sprememb.

Ministrstvo za finance je osnutek novele zakona o trošarinah dalo v javno obravnavo 21. decembra lani, končala se je 14. januarja. Po predlogu bi se znesek trošarine za alkohol in alkoholne pijače, razen vina, zvišal za 25,7 odstotka, za najbolj razširjene tobačne izdelke, to so cigarete, pa za približno tri odstotke.

Predlog za dvig trošarine za tobačne izdelke ima poleg fiskalnega in zdravstvenega cilja še cilj preprečiti zmanjšanje čezmejnih nakupov tobačnih izdelkov v Sloveniji. FOTO: Shutterstock icon-expand

Zvišanje trošarin je predlagano tudi za preostale tobačne izdelke, za elektronske cigarete denimo za 1,5-krat, za tobak za segrevanje pa za dobro tretjino. S tem bo obdavčitev za tobak za segrevanje in za elektronske cigarete po navedbah ministrstva bolj primerljiva sosednjim državam. Z novelo naj bi se poleg tega okrepil nadzor na tem področju. V predlogu novele zakona, ki ga je ministrstvo danes dalo v vladni postopek ter objavilo na spletnih straneh vlade, zvišanje trošarin za alkohol in alkoholne pijače ni več predvideno. "Vsebine, ki so bile predlagane v javni objavi, pa niso vključene v predlog zakona, bodo predvidoma obravnavale v paketu širših davčnih sprememb," so pojasnili na ministrstvu. V drobnoprodajni ceni tobačnih izdelkov največji delež davkov Niso pa upoštevali pomislekov iz javne obravnave, da bi zvišanje trošarin za tobačne izdelke spodbudilo nakupe v drugih državah in črni trg, prav tako ne predlogov za bolj postopno zvišanje trošarine za tobak za segrevanje ter za spremembo načina izračuna trošarine za cigarete in uvedbo trošarinskega koledarja. Iz primerjave podatkov o višini obdavčitve v sosednjih državah je razvidno, da je pri tobaku za segrevanje trenutno trošarina v Sloveniji nižja kot v sosednjih državah, razen na Hrvaškem. Prav tako so drobnoprodajne cene za tobak za segrevanje najnižje v Sloveniji in bodo ostale nižje tudi po predvidenem dvigu trošarin, pravijo na ministrstvu.

Niso pa upoštevali pomislekov iz javne obravnave, da bi zvišanje trošarin za tobačne izdelke spodbudilo nakupe v drugih državah in črni trg. FOTO: Shutterstock icon-expand