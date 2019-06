Dvigala v obliki stolpa na Markovec vendarle ne bo

Na občini so napovedali, da bo predvideno dvigalo v stolpu nadomestila kakšna druga struktura, s katero nameravajo rešiti dostopnost na Markovec in spodbuditi občane k bolj pogosti uporabi alternativnih načinov prevoza. Pri tem preverjajo različne možnosti izvedbe, a odločitve še niso sprejeli.

Primorske novice poročajo, da so v koprski občini dokončno opustili projekt za gradnjo dvigala na Markovec v obliki stolpa. Po nekaterih ocenah bi prva faza stolpa, ki sta ga zasnovala arhitekta Massimiliano Fuksas iz Rima in Sandi Pirš iz Ljubljane ter bi segala 80 metrov visoko, stala najmanj osem milijonov evrov. Kaže, da razmišljanja o pocenitvi naložbe niso obrodila sadov.

Iz evropske blagajne so občini za projekt spodbujanja trajnostne mobilnosti odobrili približno tri milijone evrov pomoči. Zdaj bodo denar, ki so ga sprva predvideli za financiranje dvigala, namenili za druge projekte s tega področja. Tako naj bi na občini uredili dodatna parkirna mesta v okviru sistema Parkiraj in se pelji Sonce (za poslovno-trgovskim objektom Barka), dopolnili mrežo kolesarskih poti ter se lotili drugih, trajnostno naravnanih manjših projektov s področja mobilnosti.

Ob tem so na občini za časnik zatrdili, da opustitev projekta ne bo imela finančnih posledic, saj da jim ne bo treba plačati odškodnine omenjenima arhitektoma oz. arhitekturnima birojema, ki sta pripravila idejno zasnovo za stolp.

Projekt dvigala oz. vertikalne povezave med obalo in Markovcem, nadgrajenim s stolpom, je bil med odmevnejšimi načrti bivšega župana Borisa Popoviča. Aktualni župan Aleš Bržan je že pred časom ocenil, da gre za predrag projekt, potreben racionalizacije. Stolpnica Capogrande bi po sprva izbrani idejni zasnovi nadgradili do končne višine 111 metrov, stolp pa bi s ploščadjo na vrhu hriba povezal 100 metrov dolg stekleni most.