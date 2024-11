Nič več ujetniki svojih domov: kako je slovenskemu bloku uspelo do novega dvigala

Nekoč so v Sloveniji številne večstanovanjske zgradbe, ki imajo do pet nadstropij, zgradili brez dvigal. Stanovanja so bila zgrajena za vitalne mlade delavce, ki pa so zdaj ostareli. In nekdaj lahkoten sprehod po stopnicah danes marsikomu predstavlja težaven vzpon. Problem je vsako leto postajal bolj in bolj neizbežen, pravi Mašera. " Pred petdesetimi leti smo se vselili v blok, ki je bil zgrajen predvsem za mlade družine. A delavci smo danes vsi stari od sedemdeset do osemdeset let. Živim v petem nadstropju z visokim pritličjem in vsak dan nekajkrat na dan prehodim 88 stopnic. Za zdaj še zmorem, ampak vprašanje, kako bo čez nekaj let," pripoveduje tudi stanovalec bloka v Domžalah Sead Duračković .

S to težavo se soočajo prebivalci številnih stavb v Sloveniji. V Sloveniji je po nekaterih podatkih več kot 11.000 štiri- in večetažnih stanovanjskih stavb brez dvigal. To je velik problem zlasti za starejše in invalide, pa tudi za mlade družine z majhnimi otroki. Problem je v preteklosti zakrivila država, ker je dopustila gradnjo takšnih blokov, pojasnjuje Tomaž Kšela, podpredsednik Sindikata upokojencev Slovenije. V Sindikatu upokojencev Slovenije že več let opozarjajo na ta problem.

Pot do novega dvigala zna biti trnova. Stanovalci so v blokih, v katerih je težko pridobiti soglasja in ponudbe, prepuščeni sami sebi. A v Novi Gorici jim je uspelo. Postali so prvi blok v Sloveniji, v katerem so dvigalo vgradili v notranjost stavbe, tako da se zunanji videz ni spremenil. Na dvigalo so izjemno ponosni, zato so, da bi obeležili to pridobitev, priredili celo slavnostno odprtje s simbolično zabavo. Dvigalo je pomembna pridobitev za stanovalce, še posebej za starostnike in invalidne osebe, zato si želijo s svojim zgledom tudi ostalim pokazati, da je to izvedljivo. "Počasi smo se starali. Sam živim v četrtem nadstropju, tu mi je razgled najlepši. Čeprav še nisem imel težav, sem pred petimi leti začel razmišljati o tem, da bom najbrž kmalu potreboval dvigalo," se spominja pobudnik izgradnje dvigala Mašera.

Kot pripoveduje, je bil takrat predsednik hišnega sveta. Čeprav je bilo na začetku med stanovalci bolj malo zanimanja, so vseeno pristopili k projektu. Takrat so po zakonu za vgradnjo dvigala še potrebovali 100-odstotno soglasje lastnikov. In to je bila misija nemogoče, saj tisti, ki živijo v pritličju, tega ne potrebujejo. Tudi tisti, ki so v prvem nadstropju, so bili prepričani, da dvigala ne potrebujejo. A so vztrajali, sčasoma pa je tudi država spremenila zakon, da je za izgradnjo dvigala zadostovalo 75 odstotkov podpisov lastnikov. Tako so zbrali dovolj podpisov. In čez pet let imajo novo dvigalo. Mašera je zelo zadovoljen, da jim je uspelo dokazati, da je mogoče in da ga v starosti ne bo več skrbelo, da bi zaradi odsotnosti dvigala morebiti postal celo odrezan od sveta.

Sama izgradnja je trajala tri mesece, v vmesnem času pa se je zvrstilo nešteto sestankov in zbiranja ponudb. Pri tem jim je, kot pove Mašera, zelo pomagal tudi upravnik, ki je imel posluh za reševanje njihove težave: "Začetek je bil zahteven. A zdaj dvigalo deluje odlično in vsi stanovalci so zadovoljni. Nihče se ne pritožuje, uporaben je tudi za družine z otroki v prvem nadstropju, ki lahko zdaj voziček lepo pripeljejo do vrat. Koristilo bo tudi mladim, če se slučajno poškodujejo."

Drugačno, precej slabšo izkušnjo z upravnikom pa so imeli v Domžalah, kjer so prebivalci sami zbirali ponudbe izvajalcev. Kot pripoveduje Duračkovič, bodo v bloku zdaj uredili dvigalo z lastnimi sredstvi. Kot pove, je sam iskal izvajalce, s čimer pa je imel precej težav. Od 25 prošenj za predračun so se odzvali samo trije. Le eno podjetje jim je dalo ponudbo na ključ, nekateri so ponujali samo dvigalo, s projektanti in dovoljenji pa bi se morali prebivalci ukvarjati sami, kar je seveda praktično nemogoče, opozori Duračkovič. Uspelo jim je zbrati več kot 90 odstotkov soglasij.

Če so v Novi Gorici sredstva deloma dobili iz rezervnega sklada, ki so ga pred tem nekoliko povečali, so se v Domžalah odločili drugače. Stanovalci v pritličju se nikakor niso strinjali z dvigalom in odločili smo se, da jih k temu seveda ne moremo niti ne želimo siliti, pove Duračkovič. Zato se je 17 lastnikov odločilo, da bodo sredstva zbrali skupaj. Oba, tako Mašera kot Duračkovič, poudarjata, da se investicija lastnikom sicer večkratno povrne, saj stanovanjem tako zraste vrednost. Zato se čudi, da se za to ne odloči več blokov. Najbrž se je težko dogovoriti, ampak je treba biti vztrajen, svetuje Duračkovič. Tudi mladi vedno bolj razmišljajo o tem, kaj bo, če se slučajno poškodujejo ali če bodo morali v peto nadstropje z otroškim vozičkom. Gradbeno dovoljenje pričakujejo nekje v šestih mesecih, potem pa naj bi bilo dvigalo še štiri do šest tednov v izdelavi.

Kdaj je vgradnja dvigala izvedljiva?

Mag. Polona Weiss, univ. dipl. inž. grad. z Zavoda za gradbeništvo Slovenije pojasnjuje, da je vgradnja dvigal kot splošni skupni del starejšega večstanovanjskega bloka v Sloveniji izvedljiva, v kolikor se pri načrtovanju in izvedbi upošteva določila gradbenega zakona in v kolikor etažni lastniki, ki želijo dvigalo umestiti v skupne prostore, zberejo zadostno, t. j. 75- odstotno soglasje solastniških deležev. V gradbenem zakonu sta vgradnja v notranjost stavbe ter prizidava dvigala k obstoječemu objektu, ki ne povezuje več kot treh etaž, opredeljeni kot manjša rekonstrukcija, v kolikor se s posegi ne ogroža stabilnosti konstrukcije. Manjša rekonstrukcija se izvaja na podlagi pisnega mnenja pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva, prizidava dvigala pa tudi na podlagi pisnega mnenja pooblaščenega arhitekta, s katerim se predvidi rešitev, ki gradbenotehnične lastnosti objekta izboljša ali vsaj ne poslabšuje. Za manjše rekonstrukcije, ki pomenijo manjše povečanje prostornine ali prizidave dvigala za stavbe do treh etaž, je treba pridobiti tudi soglasje občine glede skladnosti s prostorskim aktom. Za prizidavo dvigala k obstoječemu objektu s štirimi ali več etažami je potrebno gradbeno dovoljenje.

"Dvigalo se vgradi v dvigalni jašek, ki mora biti ustrezno prostorsko umeščen v stavbo in samostojno temeljen. Na mestu vgradnje dvigala v obstoječo stavbo je treba izvesti tudi preboje v medetažne konstrukcije. Izvedba večjih prebojev v nosilno konstrukcij starejših stavb zelo pogosto zmanjšuje že tako nezadostno stabilnost obstoječih stavb in njihovo potresno odpornost po danes veljavnih standardih. Za kakršnekoli posege v nosilno konstrukcijo so še posebej ranljive stavbe, ki so bile v svoji zgodovini že večkrat prenovljene brez razpoložljive dokumentacije," opozarja.