Nova dvigala, tudi do ministrove pisarne, za dobrega pol milijona evrov

Da ne gre več za slučaje - alarmi pa zvonijo vse pogosteje. Desetletja starim napravam so šteti dnevi, vzponi in padci. Vse pogosteje so, tako pravijo na ministrstvu, dvigala pokvarjena in zato tudi neuporabna. "Ko je imel načelnik generalštaba koga na obisku, pa so obstali v dvigalu in tako naprej. Nerodno," tehnične težave z dvigali opisuje generalni direktor direktorata za logistiko na MORSU Željko Kralj.

Da ta posel naj ne bi dvigoval prahu, obljublja šef direktorata za logistiko, saj da so na naslov ministrstva dobili odlično ponudbo. Izbrali so med dvema izvajalcema, izbrali cenejšega, ki naj bi devet novih naprav dobavil za dobrih 560 tisočakov. "Cene so od 47 tisoč do 73 tisoč evrov z davkom. V tej ceni je predvidena montaža novih dvigal, izdelava projekta za izvedbo, predvidena je demontaža obstoječih dvigal, z vsemi nosilci, z vsemi pogoni," ceno upravičuje Kralj.

Demontirati bodo morali - zanimivo - tudi povsem novo, a nedokončano in zato nedelujoče dvigalo, ki vodi v ministrovo pisarno. Spomnimo. Novica, da si je tedanji minister Matej Tonin omislil osebno dvigalo je kot bomba odjeknila šele po sklenitvi skoraj 100 tisočakov vrednega posla. Dve leti in pol po objavi razpisa, ko ministerstvo že vodi njegov naslednik Marjan Šarec. "To dvigalo še danes ne dela, še vedno je razsuto, rezultat je ta, da je ustvarjen dimnik in vleče direktno iz kuhinje, tako da zjutraj vem, kaj bomo jedli," je stanje konec oktobra 2023 opisoval tedanji obrambni minister Marjan Šarec.