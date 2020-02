Dvigalo med pobiranjem mulja zdrsnilo v morje

Na območju nezgode se sicer izvajajo gradbena dela za nove priveze za tako imenovane Ro-Ro ladje, ki so namenjene za transport tovora na kolesih, kot so na primer avtomobili, kombiji ali tovornjaki.

V tretjem bazenu koprskega pristanišča je v petek z delovnega plovila v morje zgrmelo dvigalo, ki je pobiralo mulj, so poročale Primorske novice . Kot nam je povedal pomorski inšpektor uprave za pomorstvo Tomo Borovničar , je zaradi premika naloženega tekočega mulja v palubnem skladišču in posledično povečanega nagiba na levo dvigalo zdrsnilo v morje. Obležalo je na morskem dnu, do zdaj pa ga še niso dvignili na kopno.

Inšpekcija nezgodo še preiskuje, poškodovan pa ni bil nihče od zaposlenih. Kot je povedal Borovničar, je bilo morje zaradi nezgode onesnaženo, saj je iz potopljenega dvigala postopoma uhajalo olje in pogonsko gorivo. Takoj po nesreči je Maritimna enota INPO (Luka Koper) opravila sanacijo in očistila oljnate madeže.

Onesnažene površine so ogradili s pivniki in baražami in jih sproti čistijo, je še dodal Borovničar. Kakšne so poškodbe dvigala pa še ni znano, saj ga še niso uspeli dvigniti iz morja.

Obrnili smo se tudi na Luko Koper, njihove odgovore še čakamo.