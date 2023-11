Dvigni bratec, dvigni bratec kupico ...

Vsaka tretja slovenska pesem normalizira pitje alkohola, ki je zasidran (pre)globoko v narodno zavest. V Zavodu Vozim s to iniciativo skušajo tudi prek analize slovenske glasbe opozoriti na nevarnosti, ki prežijo na vožnjo pod vplivom alkohola. Na začetku pregovorno najbolj veselega meseca v letu so policisti našteli več smrti v prometu kot lani v celem letu. "Med mladimi vozniki do 24. leta smo prepolovili prometne nesreče pod vplivom alkohola, pri njihovih starših in dedkih pa nismo tam, kjer želimo biti," dodaja David Razboršek, direktor Zavoda Vozim.

Alkohol je v slovenskem kulturnem vzorcu zelo zasidran. Smo mokra družba. Nazdravimo ob slovesu, nazdravimo ob rojstvu in ob vseh priložnostih vmes. Tako ne preseneča tudi odnos do alkohola v kulturi, v umetnosti, v glasbi, tudi v državni himni. "Preučili smo vzorec 400 naključnih slovenskih popularnih skladb in ugotovili, da v bistvu dobrih 27 % nagovarja temo alkohola. Bodisi spodbuja pitje, spodbuja veseljačenje s pitjem, spodbuja utapljanje žalosti v pitju," razlaga Medeja Kraševec Žnidarič, kreativna direktorica Luna\TBWA, ki že šest let sodeluje v kampanji Heroji furajo v pižamah.

Obraz iniciative je Lado Bizovičar. V videospotu šokira, kar je tudi namen letošnje akcije, prikazati torej, da se normalizacija uživanja alkohola dogaja povsod okoli nas, tudi v glasbi. Posledice so daljnosežne, tudi v prometu, kjer beležijo 4 prometne nesreče dnevno, ki jim botruje alkohol. "Imamo zelo veliko število zaseženih vozil. Na primer, vsak dan zasežemo približno med tri in šest motornih vozil, med vikendi pa ta številka naraste celo preko 30. Vozniki teh vozil večinoma nimajo veljavnega vozniškega izpita. Razlogi za zaseg so različni, pogosto pa gre za večkratno storitev prekrška, najpogosteje prekoračitev hitrosti, ali vožnjo pod vplivom alkohola, zaradi česar jim je bilo vozniško dovoljenje odvzeto ali je prenehala njegova veljavnost," je jasen Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi. Vsi podatki kažejo, da ima slovenska družba resno težavo z alkoholom Od tega, da skoraj vsak drugi Slovenec pije prekomerno, do podatka, da samo neposredni stroški zdravstvene blagajne za skoraj trikrat presegajo prihodek, ki ga država pobere z alkoholnimi trošarinami, neravnovesje v denarnem toku opiše Vesna Marinko, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje.

icon-expand Udeleženci strokovne razprave iniciative Heroji furajo v pižamah FOTO: Zavod VOZIM

"Neposredni zdravstveni stroški državo letno stanejo povprečno okoli 150 milijonov evrov. Če k tem stroškom dodamo še posledice, kot so prometne nesreče, nasilje in podobno, se skupni znesek povzpne na približno 330 milijonov evrov na leto. Vendar pa je treba k tej številki dodati še druge, v tem izračunu še neupoštevane stroške, kot so zmanjšana produktivnost, izguba delovnih mest in drugi povezani stroški."

Kot pravi David Razboršek, direktor Zavoda Vozim, z mladimi po vsej Sloveniji veliko delajo na preventivi, a dodaja, da je prostovoljna aktivnost premalo, da bi učinkovito spremenili slovensko mokro kulturo' in pri tem pogreša sistemski pristop. "Pomagalo bi, da tiste, ki ponavljajo hujše prekrške v prometu, odločneje sankcioniramo. Pomagalo bi tudi, da mlade vzamemo za vzor, ker se bolje organizirajo, kako bodo prišli domov." S tem se strinja tudi Kapun: "Policisti menimo, da zakonodaja ni dovolj restriktivna. Obstajajo sicer dovolj restriktivne možnosti v zakonu, ki pa jih pravosodje ne izvaja dovolj rigorozno. Torej možnosti, da zasvojene z alkoholom odstranimo s ceste, je dovolj, le upoštevati bi jih morali bolj dosledno." Njihov namen seveda ni, da bi ljudi odvrnili od poslušanja glasbe, le da do besedil razvijejo bolj kritičen odnos.

