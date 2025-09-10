Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je začel drugo obravnavo predloga novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mesec je uvodoma med drugim izpostavil, da se kot družba staramo in imamo manj otrok, zato je dvigovanje upokojitvene starosti neizogibno. "Šli smo zelo mehko in postopno," je ocenil.

Po predlogu se zahtevana upokojitvena starost od leta 2028 zvišuje za tri mesece letno in od leta 2035 znaša za tiste s 40 leti pokojninske dobe 62 let, za tiste z najmanj 15 leti zavarovalne dobe pa 67 let. Glede vprašanja, ali je to pravično za tiste, ki so začeli delati pred 22. letom starosti, je dejal, da bodo tisti, ki so začeli delati pred 20. letom, deležni olajšav, tisti, ki so začeli delati kasneje, pa so to storili zaradi študija, kar pa tudi mora biti priznano.

A reforma po ministrovih besedah ni samo podaljševanje starosti, ampak reforma celotnega sistema. Spomnil je, da je bilo v obstoječi pokojninski zakonodaji od leta 2012 več kot 20 zakonskih posegov, nezadovoljstvo je bilo predvsem zaradi prenizko postavljenega odmernega odstotka za izračun pokojninske osnove. "To želimo v prihodnje preprečiti, odmerni odstotek postopoma zvišujemo na 70," je pojasnil. Za ta ukrep pa je treba po njegovih besedah poseči v referenčno obdobje za izračun pokojninske osnove in usklajevanje pokojnin.

Glede usklajevanja pokojnin je pojasnil, da z dopolnilom odbora predlagajo, da bi se pokojnine v naslednjih desetih letih usklajevale v razmerju 50 odstotkov rasti povprečne bruto plače in 50 odstotkov inflacije, in se šele nato, ko se bo uveljavil višji odmerni odstotek, postopoma preide na razmerje 80 odstotkov inflacije in 20 odstotkov rasti povprečne bruto plače.

Državni sekretar na ministrstvu za delo Igor Feketija pa je glede podaljševanja referenčega obdobja na 40 let pojasnil, da se s tem povečajo korelacije med tem, koliko je nekdo plačal prispevkov in koliko bo imel pokojnine. Izloči se lahko pet let, ni nujno zaporednih, predvidene pa so tudi nekatere izjeme, je pojasnil. Po njegovih besedah na polovico ljudi to podaljšanje referenčnega obdobja ne bo vplivalo, saj se upošteva minimalna osnova, se jim bo pa zvišal odmerni odstotek, ki si ga je mogoče zvišati tudi za delo nad 40 let.

Kot je poudaril Mesec, mora pokojninska reforma poleg blaginje za upokojence poskrbeti tudi za vzdržnost pokojninskega sistema.

Feketija je pojasnil, da je v pokojninskem sistemu vsako leto potrebno doplačilo iz proračuna in da bo tako ostalo tudi po predlagani reformi. Po njegovih besedah bodo izdatki za pokojnine še vedno rasli. Prejšnji dve reformi sta nižali delež BDP, ki smo ga namenjali za pokojnine in sta dali rezultate pri vzdržnosti pokojninskega sistema, zdajšnja reforma pa zvišuje izdatke za približno dva odstotka na daljši rok, kar pomeni, da daje več poudarka na blaginji, je dejal Feketija.