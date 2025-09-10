Svetli način
'Dvigovanje upokojitvene starosti neizogibno'

Ljubljana, 10. 09. 2025 13.49 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA
Pokojninska reforma mora poleg blaginje za upokojence poskrbeti tudi za vzdržnost sistema, je v začetku obravnave predloga na matičnem odboru v DZ dejal Luka Mesec. Poleg višanja upokojitvene starosti je denimo izpostavil zvišanje odmernega odstotka za izračun pokojnine. V zakonodajno-pravni službi so podali več pripomb, saj da je mestoma nejasen.

Luka Mesec
Luka Mesec FOTO: Bobo

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je začel drugo obravnavo predloga novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mesec je uvodoma med drugim izpostavil, da se kot družba staramo in imamo manj otrok, zato je dvigovanje upokojitvene starosti neizogibno. "Šli smo zelo mehko in postopno," je ocenil.

Po predlogu se zahtevana upokojitvena starost od leta 2028 zvišuje za tri mesece letno in od leta 2035 znaša za tiste s 40 leti pokojninske dobe 62 let, za tiste z najmanj 15 leti zavarovalne dobe pa 67 let. Glede vprašanja, ali je to pravično za tiste, ki so začeli delati pred 22. letom starosti, je dejal, da bodo tisti, ki so začeli delati pred 20. letom, deležni olajšav, tisti, ki so začeli delati kasneje, pa so to storili zaradi študija, kar pa tudi mora biti priznano.

A reforma po ministrovih besedah ni samo podaljševanje starosti, ampak reforma celotnega sistema. Spomnil je, da je bilo v obstoječi pokojninski zakonodaji od leta 2012 več kot 20 zakonskih posegov, nezadovoljstvo je bilo predvsem zaradi prenizko postavljenega odmernega odstotka za izračun pokojninske osnove. "To želimo v prihodnje preprečiti, odmerni odstotek postopoma zvišujemo na 70," je pojasnil. Za ta ukrep pa je treba po njegovih besedah poseči v referenčno obdobje za izračun pokojninske osnove in usklajevanje pokojnin.

Glede usklajevanja pokojnin je pojasnil, da z dopolnilom odbora predlagajo, da bi se pokojnine v naslednjih desetih letih usklajevale v razmerju 50 odstotkov rasti povprečne bruto plače in 50 odstotkov inflacije, in se šele nato, ko se bo uveljavil višji odmerni odstotek, postopoma preide na razmerje 80 odstotkov inflacije in 20 odstotkov rasti povprečne bruto plače.

Državni sekretar na ministrstvu za delo Igor Feketija pa je glede podaljševanja referenčega obdobja na 40 let pojasnil, da se s tem povečajo korelacije med tem, koliko je nekdo plačal prispevkov in koliko bo imel pokojnine. Izloči se lahko pet let, ni nujno zaporednih, predvidene pa so tudi nekatere izjeme, je pojasnil. Po njegovih besedah na polovico ljudi to podaljšanje referenčnega obdobja ne bo vplivalo, saj se upošteva minimalna osnova, se jim bo pa zvišal odmerni odstotek, ki si ga je mogoče zvišati tudi za delo nad 40 let.

Kot je poudaril Mesec, mora pokojninska reforma poleg blaginje za upokojence poskrbeti tudi za vzdržnost pokojninskega sistema.

Feketija je pojasnil, da je v pokojninskem sistemu vsako leto potrebno doplačilo iz proračuna in da bo tako ostalo tudi po predlagani reformi. Po njegovih besedah bodo izdatki za pokojnine še vedno rasli. Prejšnji dve reformi sta nižali delež BDP, ki smo ga namenjali za pokojnine in sta dali rezultate pri vzdržnosti pokojninskega sistema, zdajšnja reforma pa zvišuje izdatke za približno dva odstotka na daljši rok, kar pomeni, da daje več poudarka na blaginji, je dejal Feketija.

Kritike do predloga

V zakonodajno-pravni službi DZ so do predloga kritični. Med drugim so opozorili na nekonsistentnost, neenotnost in nepreglednost zakonske ureditve, s čimer je ogrožena pravna varnost. Prav tako so opozorili, da naj bi bil osnovni cilj predlagane novele, kot je zapisano v uvodu predloga, zagotavljanje finančne vzdržnosti sistema in transparentnost ureditve, zato se je mestoma zastavilo vprašanje utemeljitve določanja novih ugodnosti oziroma ugodnejšega vrednotenja. Uvedba zimskega dodatka in to že v letošnjem letu ne more predstavljati socialnega korektiva, kot je navedeno v gradivu, saj je višina zneska enaka za vse, tako za za vse upravičence z visokimi kot nizkimi pokojninami in nadomestili, so navedli kot primer.

Del predlaganih določb po oceni zakonodajno-pravne službe ne upošteva temeljnega pravila predvsem pokojninskega zavarovanja, po katerem se v času obveznega zavarovanja plačujejo prispevki, višina pokojnine pa je nato odvisna od zavarovalnih osnov, od katerih so bili obračunani oziroma plačani prispevki. Gre torej za zavarovalniški princip, ki pa je po oceni zakonodajno-pravne službe že prekoračen s tako imenovanimi socialnimi korektivi.

Mesec je na seji izpostavil tudi, da so pri pripravi pokojninske reforme sodelovali s socialnimi partnerji. Na današnji seji odbora DZ sodelujejo predstavniki več povabljenih organizacij, ki v nadaljevanju seje predstavljajo svoja stališča. Sledila bo še razprava članov odbora o predlogih dopolnil.

pokojninska reforma upokojitev starost luka mesec
KOMENTARJI (66)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2mt8
10. 09. 2025 15.00
Slovenci delat do 67.leta, balkanci pa vlečt socialo v nedogled. Pošteno.
ODGOVORI
0 0
Pacient2
10. 09. 2025 14.54
-1
Namesto da bi prepovedali splav bomo pa delali lldlje
ODGOVORI
1 2
CenterDesno
10. 09. 2025 14.52
-1
Dejte ukinit pokojnino in prispevke za to "mižerijo", pa naj si vsak sam daje na stran za penzijo...dosti več bo ostalo..
ODGOVORI
0 1
Semek
10. 09. 2025 14.52
+5
hhaha najbols da kr do smrti delamo banda levicarska uzgana. kdo bo delal pri teh letih fizicna tezka dela? to se noben ne vprasa. golobarji nehte krast pa bo denarja dovolj
ODGOVORI
5 0
Delavec_Slo
10. 09. 2025 14.52
+5
Aja, socialci se pa smejijo delonvim!
ODGOVORI
5 0
Podlesničar
10. 09. 2025 15.01
Pejt še ti na socialno, kdo ti pa brani 🤣
ODGOVORI
0 0
Smo druga Švica
10. 09. 2025 14.50
+3
Dokler bodo ženske 🥷🏻 prejemale pomoč da širijo svojo kulturo po EU kot poročajo vsi tuji mediji samo vi ne bo kr težka.Plus dokler bodo zdravi lenuuhi nekoristni za državo prejemali bo to samo propad.Preveč je še lepo prihaja situacija.
ODGOVORI
4 1
Cupko
10. 09. 2025 14.50
+4
Da bi pa kdo pomislil in ukinil dedovanje borčevskih in penzij zaslužnih kulturnikov, to pa ne! Kaj imajo otroci borcev in kulturnikov zraven? Sajnis nič prispevali k temu
ODGOVORI
4 0
Pamir
10. 09. 2025 14.57
Še bolje da bi cerkvenim ukinili, največ denarja gre njim.
ODGOVORI
0 0
Five -O
10. 09. 2025 14.50
+4
Naj raje ukinejo TRAJNO socialno pomoč!!!
ODGOVORI
4 0
Škrabek
10. 09. 2025 14.48
+1
Kaj pa če niso začeli delat kasneje zaradi študija, ampak ker niso nikjer dobili zaposlitve? Poznam cel kup!
ODGOVORI
2 1
Podlesničar
10. 09. 2025 14.59
So si pa sami krivi
ODGOVORI
0 0
Zedd
10. 09. 2025 14.47
+5
Poberi se, slinavec!
ODGOVORI
5 0
krpati
10. 09. 2025 14.46
+9
Cilj višanja delovne dobe je da ne doživite penzije. Enostavno.
ODGOVORI
9 0
konc
10. 09. 2025 14.50
+1
Takih je že tako več kot preveč. Mesec in podobni, ki so "ohranjeni" in zaščiteni pred težkim delom, bodo lahko uživali (pre)visoke penzije. Tisti, ki se matrajo in prodajajo svoja zdravja za plačilo, pa ne prav dolgo ali pa sploh ne.
ODGOVORI
2 1
igornov
10. 09. 2025 14.46
+4
Odmerna stopnja 70 odstotkov? Kaj pa vsi tisti, ki smo šli v pokoj z odmerno stopnjo od 54,5, pa do zdajšnjih 63,5? Mi smo pa.....katere vrste državljani že? Aja, sploh nismo državljani Slovenije. Le kako bi bili, če pa imamo manjše pokojnine kot imajo migranti socialne pomoči.
ODGOVORI
4 0
Podlesničar
10. 09. 2025 14.58
Brez skrbi, ko se vrne janša bomo šli nazaj na 54,5
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
10. 09. 2025 14.45
+2
Noben pokojninski sistem v Evropi v vzdržen,saj ni prirastka.
ODGOVORI
2 0
jedupančpil
10. 09. 2025 14.47
+1
je je sam ne evropski
ODGOVORI
1 0
jablan
10. 09. 2025 14.50
+1
meni so za mojo penzijo trgal tako da ne mi govort da bodo drugi delal za mojo penzijo
ODGOVORI
1 0
Podlesničar
10. 09. 2025 14.57
Trgal so ti toliko, da bi moral met 400e penzije.
ODGOVORI
0 0
Cupko
10. 09. 2025 14.45
+2
Kakšnopriznanje študija prosim? Ogromno študentov je bluzilo tudi do 30 leta, zdaj pa jim nameravajo to priznati, halo! Penzionistom bojo pa zmanjševali odstotke pri usklajevanju? Ker je potrebna vzdržnost me zanima zakaj so si vsi funkcionarji pustili popraviti plače na enormne višine! Banda pokvarjena
ODGOVORI
3 1
Podlesničar
10. 09. 2025 14.44
+1
Enkrat si bo treba nalit čistega vina... kolikor si vplačal, toliko boš dobil.
ODGOVORI
2 1
jogo
10. 09. 2025 14.58
Ko bi vsaj bilo tako, pa žel ni.
ODGOVORI
0 0
Morgoth
10. 09. 2025 14.44
+2
Čakaj, čakaj... Kaj pa ena radikalna ideja? Kaj, če... Bi vsak vplačeval za SVOJO pokojnino?
ODGOVORI
2 0
Pacient2
10. 09. 2025 14.43
+7
Lukec je vse pognal
ODGOVORI
7 0
Pacient2
10. 09. 2025 14.42
+5
Bosanc se znajde prodaja avtomobile
ODGOVORI
5 0
DAEMONIUM
10. 09. 2025 14.42
+4
Pokvarjenci nič pa o 70.000 upokojencih ki so jih upokojili z 57,25% pokojninsko osnovo do leta 2015?
ODGOVORI
4 0
