DVK bi skrajšala rok za sprejem poročila o izidu trojnega referenduma

Kot so sporočili iz DVK, bodo tako na seji razpravljali o predlogu sklepa, po katerem bi lahko sprejeli poročilo o izidu glasovanja brez čakanja na izračun zavrnitvenega kvoruma. To bi bilo po predlogu možno v primeru, da bi osmi dan po dnevu referendumskega glasovanja in upoštevanih glasovih po pošti iz Slovenije in tujine ugotovila, da je več volivcev glasovalo za kot proti in da število umrlih državljanov z volilno pravico od dneva sestave volilnih imenikov do zaključka glasovanja ne bi moglo bistveno vplivati na izid referenduma.

DVK sicer zdaj čaka 47 dni od dneva glasovanja do sprejema poročila o izidu glasovanja. V tem času bo prejela podatke o številu tistih volivcev, ki so umrli od dneva sestave volilnih imenikov do zaključka glasovanja. Takšna praksa se uporablja tudi v primerih, ko iz rezultatov referendumskega glasovanja izhaja, da se je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, izrekla za, in ne proti zakonu oz. njegovi uveljavitvi. "To že samo po sebi predstavlja absurd, saj v tem primeru ni izpolnjen prvi pogoj ugotavljanja veljavnosti referendumskega izida, in sicer ugotovitve, ali se je večina volivcev, ki so veljavno glasovali na referendumu izrekla proti zakonu ali ne," so predlagatelji seje, člana komisije Mojca Dolenc in Miro Pernat ter namestnika članov komisije Ivana Grgić in Iztok Majhenič zapisali v obrazložitvi.

V praksi to namreč pomeni, da DVK več tednov po dnevu glasovanja čaka na podatke resornega ministrstva, pristojnega za evidenco volilne pravice, da ugotovi ter objavi referendumski izid oziroma izračuna zavrnitveni kvorum, še pojasnjujejo.