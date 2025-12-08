Svetli način
DVK bo potrjevala izide referenduma o prostovoljnem končanju življenja

Ljubljana, 08. 12. 2025 06.27 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Državna volilna komisija bo na seji potrjevala izid referenduma, na katerem so volivci odločali o usodi zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Ob tem se bo opredelila do ugovora Srebrne niti, ki predlaga ponovitev glasovanja.

Glede na za zdaj še neuradne izide referendumskega glasovanja, ki je potekalo 23. novembra, so volivci zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja zavrnili. Proti je glasovalo 370.802 oziroma 53,44 odstotka volivcev, za pa 323.047 oziroma 46,56 odstotka volivcev. Hkrati so nasprotniki zakona dosegli tudi zavrnitveni kvorum. Volilna udeležba je bila 41,08-odstotna.

Izid bo Državna volilna komisija potrjevala na današnji seji, ko bo obravnavala zapisnik o ugotovitvi izida zakonodajnega referenduma. Ob tem se bo opredelila do ugovora, ki so ga zaradi domnevnih nepravilnosti v referendumski kampanji vložili v združenju Srebrna nit.

V združenju so ob vložitvi ugovora opozorili, da so v referendumski kampanji sodelovale Katoliška cerkev in zdravniške organizacije, ki se niso registrirale kot organizator kampanje, kar je sicer po zakonu o volilni in referendumski kampanji obvezno. Poleg tega so po njihovem mnenju nasprotniki zakona z neresnicami izkrivljali dejansko stanje, kar da je vplivalo na referendumski izid. V Srebrni niti predlagajo, da se referendum razveljavi in izvede ponovno glasovanje.

Ob tem bodo imeli člani DVK na mizi dva ugovora na ugovor Srebrne niti, ki sta ju vložila pobudnik referenduma Aleš Primc in zastopnica organizatorja referendumske kampanje Vesna Melanšek. Oba sta prepričana, da je ugovor Srebrne niti protiustaven, nezakonit in neutemeljen. Po Primčevem mnenju so v ugovoru izkazani znaki kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva in nestrpnosti, ki temelji na verski pripadnosti ali drugi osebni okoliščini.

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, ki je bil spremenjen marca 2024, sicer določa, da lahko vsak volivec v 10 dneh po izvedbi referenduma vloži ugovor pri DVK, in sicer zaradi nepravilnosti pri izvajanju opravil volilnih organov, nepravilnosti v kampanji ali nepravilnosti, ki so v temeljih prizadele poštenost referendumskega postopka. Zoper sklep DVK je mogoče vložiti tožbo na vrhovno sodišče.

Na tokratnem referendumu naj bi prišlo tudi do nekaterih zapletov. V Murski Soboti naj bi volivec svoj glas oddal dvakrat, tako na predčasnem glasovanju kot na dan referenduma. Ker gre za sum kaznivega dejanja zlorabe volilne pravice, je predsednik okrajne volilne komisije zoper eno osebo vložil kazensko ovadbo, so pojasnili na DVK.

referendum dvk izid potrjevanje ugovor ponovno glasovanje
