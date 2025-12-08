DVK bo potrjevala izide referenduma o prostovoljnem končanju življenja

Državna volilna komisija bo na seji potrjevala izid referenduma, na katerem so volivci odločali o usodi zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Ob tem se bo opredelila do ugovora Srebrne niti, ki predlaga ponovitev glasovanja.

Glede na za zdaj še neuradne izide referendumskega glasovanja, ki je potekalo 23. novembra, so volivci zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja zavrnili. Proti je glasovalo 370.802 oziroma 53,44 odstotka volivcev, za pa 323.047 oziroma 46,56 odstotka volivcev. Hkrati so nasprotniki zakona dosegli tudi zavrnitveni kvorum. Volilna udeležba je bila 41,08-odstotna.

Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. FOTO: Shutterstock icon-expand

Izid bo Državna volilna komisija potrjevala na današnji seji, ko bo obravnavala zapisnik o ugotovitvi izida zakonodajnega referenduma. Ob tem se bo opredelila do ugovora, ki so ga zaradi domnevnih nepravilnosti v referendumski kampanji vložili v združenju Srebrna nit. V združenju so ob vložitvi ugovora opozorili, da so v referendumski kampanji sodelovale Katoliška cerkev in zdravniške organizacije, ki se niso registrirale kot organizator kampanje, kar je sicer po zakonu o volilni in referendumski kampanji obvezno. Poleg tega so po njihovem mnenju nasprotniki zakona z neresnicami izkrivljali dejansko stanje, kar da je vplivalo na referendumski izid. V Srebrni niti predlagajo, da se referendum razveljavi in izvede ponovno glasovanje.