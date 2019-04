DVK bo z žrebom določila vrstni red list na glasovnicah

Na evropskih volitvah se bodo pomerili kandidati vseh parlamentarnih strank: SDS, ki na volitve odhaja s skupno listo z zunajparlamentarno SLS, ter LMŠ, SD, SMC, Levice, NSi, SAB, DeSUS in SNS. Poleg njih se bodo za sedež v Evropskem parlamentu potegovale zunajparlamentarne stranke Zeleni Slovenije, Dobra država, Domovinska liga in Gibanje Zedinjena Slovenija ter nestrankarska lista Povežimo se.

Na vseh listah skupaj so 103 kandidati, med njimi je 52 moških in 51 žensk. V šestih so ženske postavili tudi na čelo kandidatne liste, v preostalih osmih so nosilci list moški.

Večina strank oz. list je nanje uvrstila po osem kandidatov, kolikor poslancev iz Slovenije se voli v Evropski parlament.