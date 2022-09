DVK določila datume predčasnega glasovanja za predsedniške volitve

Državna volilna komisija je kot datume za predčasno glasovanje na volitvah za predsednika republike določila 18., 19. in 20. oktober. Volišča za predčasno glasovanje bodo odprta od 7. do 19. ure, zanj pa ni potrebna nikakršna prijava. Volivci za predčasno glasovanje potrebujejo le osebni dokument, so sporočili iz DVK.

DVK je za predčasno glasovanje določila zadnji torek, sredo in četrtek pred volitvami. Kot osebni dokument, ki ga morajo volivci predložiti na volišču za predčasno glasovanje, velja osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje. icon-expand Preliminarni datumi za glasovanje bodo 18., 19. in 20. oktober. FOTO: Shutterstock Predčasno glasovanje poteka na voliščih, ki jih v posameznih okrajih določijo okrajne volilne komisije. Volivka oziroma volivec ne more predčasno glasovati zunaj okraja stalnega prebivališča, so opozorili na DVK. Seznam volišč za predčasno glasovanje z naslovi in območji volišč je DVK objavila tudi na spletu.