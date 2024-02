Zaplet s tajniki volilnih komisij v Ljubljani naj bi bil kmalu razrešen

OGLAS

Pred časom so namreč odstopili tajniki volilnih komisij in njihovi namestniki z območja Ljubljane. Kot pa je članom DVK in kasneje tudi v izjavi za medije pojasnil direktor službe DVK Igor Zorčič, ga je načelnica ljubljanske upravne enote danes obvestila, da je po zadnjih informacijah soglasje za delo tajnikov oz. namestnikov tajnikov v okrajnih volilnih komisijah dalo 24 uslužbencev. Med njimi naj bi nekateri to delo opravljali že doslej, nekateri ga bodo na novo.

"Mislim, da se stvari odvijajo v pravo smer," je dejal Zorčič. Skupno gre za 42 mest tajnikov in njihovih namestnikov. Kot je pojasnil Zorčič, vsa mesta tudi v preteklosti niso bila zapolnjena, delo pa je mogoče opraviti tudi z zmanjšanim številom, če je treba. A pričakuje, da se bodo nekatera mesta v volilnih komisijah še zapolnila, pri čemer ima po njegovih besedah zelo pomembno vlogo ministrstvo za javno upravo. "Če bo šlo ministrstvo naproti načelnici in tajnikom, namestnikom tajnikov, mislim, da ne bo problema," je ocenil Zorčič. Pojasnil je, da imajo uslužbenci na upravni enoti določene zahteve, vezane na njihovo delo, organizacijo dela. Kot je med drugim povedal na seji DVK, je z dosedanjimi tajniki in njihovimi namestniki tudi sam opravil razgovor. Kot tisto, kar jih najbolj teži, pa so izpostavili težke razmere za njihovo delo na upravni enoti zaradi velike preobremenjenosti. Zorčič je tudi pojasnil, da so na ministrstvu za finance zagotovili, da pri finančnem vidiku volitev ne bo težav in bodo sredstva zagotovljena. V luči racionalizacije stroškov pa so v dogovoru z vladnim uradom za komuniciranje sprejeli odločitev, da bo medijsko središče na dan volitev organizirano na sedežu DVK. V preteklosti, ko je bilo organizirano na Gospodarskem razstavišču ali v Cankarjevem domu, so namreč stroški znašali od 40.000 do 50.000 evrov.

