DVK določila rokovnik za izvedbo referenduma o interventnem zakonu

Do 2. decembra teče rok za oddajo vloge za glasovanje na domu in glasovanje na voliščih omnia.

Pet dni pozneje, 25. novembra, pa se bo iztekel še rok za oddajo vloge za tiste, ki želijo glasovati po pošti v Sloveniji, denimo volivci, ki so v bolnišnici, socialnovarstvenem zavodu, v priporu ali zaporu. Dodatna prijava za glasovanje po pošti za nepredvidene situacije bo mogoča do 30. novembra.

Volivci, ki bodo na dan glasovanja v tujini in bi želeli glasovati po pošti iz tujine, bodo morali oddati vlogo za glasovanje iz tujine najpozneje do 20. novembra.

Referendumska opravila se bodo začela že v petek, okrajne volilne komisije pa bodo morale do 6. novembra določiti volišča za glasovanje na referendumu. Ta dan se bo tudi začela referendumska kampanja, ki bo potekala do 4. decembra do polnoči.

Pomembnejši roki za izvedbo volilnih opravil:

30. oktober: Začetek referendumskih opravil.

6. november: Začetek uradne referendumske kampanje.

10. november: Izteče se rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune.

20. november: Zadnji dan, ko lahko volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, DVK sporočijo, da želijo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Enako velja za volivce, ki stalno prebivajo v tujini in željo glasovati po pošti. Tem za glasovanje na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu ni treba oddati vloge, saj so vpisani v posebni volilni imenik.

25. november: Zadnji dan, ko lahko volivci, ki bodo na dan referenduma v priporu, zaporu, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, okrajni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki sicer lahko po pošti glasujejo tudi stalno. Za tiste, ki jim bo nepredvideno odvzeta prostost oziroma bodo nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo oziroma bodo prejeli odločbo invalidnosti po 25. novembru, bo možna dodatna prijava za glasovanje po pošti do 30. novembra.

1., 2. in 3. december: Predčasno glasovanje.

2. december: Zadnji dan, ko lahko volivci, ki želijo glasovati na volišču v drugem okraju (t. i. omnia volišče), to sporočijo okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik; volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, pa lahko sporočijo okrajni volilni komisiji, da želijo glasovati na svojem domu; volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, pa želijo glasovati na volišču v Sloveniji, morajo to sporočiti DVK.

4. december: Zaključek referendumske kampanje in začetek volilnega molka.

6. december: Splošno glasovanje.

7. december: Okrajne volilne komisije ugotavljajo izid glasovanja po pošti iz Slovenije.

14. december: Okrajne volilne komisije ugotavljajo izid glasovanja po pošti iz tujine; DVK ugotavlja izid glasovanja na voliščih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih in po pošti iz tujine, ki je prispela na DVK.

Med 17. in 25. decembrom: Postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja, priprava in objava končnega izida referendumov v uradnem listu.

21. december: Izteče se rok, do katerega mora DVK posredovati podatke o organizatorjih referendumske kampanje računskemu sodišču; organizatorji kampanje morajo odstraniti plakate in druge oglaševalske vsebine.

6. april 2027: Izteče so rok, do katerega so organizatorji referendumske kampanje dolžni zapreti transakcijske račune za kampanjo.

21. april 2027: Izteče se rok, v katerem morajo organizatorji kampanje Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve predložiti poročilo o financiranju referendumske kampanje.