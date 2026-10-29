Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

DVK določila rokovnik za izvedbo referenduma o interventnem zakonu

Ljubljana, 29. 10. 2026 18.40 pred 9 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Državna volilna komisija (DVK)

Državna volilna komisija je sprejela akte za izvedbo naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki bo 6. decembra. Predčasno glasovanje na referendumu bo med 1. in 3. decembrom. Referendumska kampanja se bo začela v petek, 6. novembra.

Referendumska opravila se bodo začela že v petek, okrajne volilne komisije pa bodo morale do 6. novembra določiti volišča za glasovanje na referendumu. Ta dan se bo tudi začela referendumska kampanja, ki bo potekala do 4. decembra do polnoči.

Volivci, ki bodo na dan glasovanja v tujini in bi želeli glasovati po pošti iz tujine, bodo morali oddati vlogo za glasovanje iz tujine najpozneje do 20. novembra.

Pet dni pozneje, 25. novembra, pa se bo iztekel še rok za oddajo vloge za tiste, ki želijo glasovati po pošti v Sloveniji, denimo volivci, ki so v bolnišnici, socialnovarstvenem zavodu, v priporu ali zaporu. Dodatna prijava za glasovanje po pošti za nepredvidene situacije bo mogoča do 30. novembra.

Do 2. decembra teče rok za oddajo vloge za glasovanje na domu in glasovanje na voliščih omnia.

Pomembnejši roki za izvedbo volilnih opravil:

30. oktober: Začetek referendumskih opravil.

6. november: Začetek uradne referendumske kampanje.

10. november: Izteče se rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune.

20. november: Zadnji dan, ko lahko volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, DVK sporočijo, da želijo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Enako velja za volivce, ki stalno prebivajo v tujini in željo glasovati po pošti. Tem za glasovanje na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu ni treba oddati vloge, saj so vpisani v posebni volilni imenik.

25. november: Zadnji dan, ko lahko volivci, ki bodo na dan referenduma v priporu, zaporu, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, okrajni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki sicer lahko po pošti glasujejo tudi stalno. Za tiste, ki jim bo nepredvideno odvzeta prostost oziroma bodo nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo oziroma bodo prejeli odločbo invalidnosti po 25. novembru, bo možna dodatna prijava za glasovanje po pošti do 30. novembra.

1., 2. in 3. december: Predčasno glasovanje.

2. december: Zadnji dan, ko lahko volivci, ki želijo glasovati na volišču v drugem okraju (t. i. omnia volišče), to sporočijo okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik; volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, pa lahko sporočijo okrajni volilni komisiji, da želijo glasovati na svojem domu; volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, pa želijo glasovati na volišču v Sloveniji, morajo to sporočiti DVK.

4. december: Zaključek referendumske kampanje in začetek volilnega molka.

6. december: Splošno glasovanje.

7. december: Okrajne volilne komisije ugotavljajo izid glasovanja po pošti iz Slovenije.

14. december: Okrajne volilne komisije ugotavljajo izid glasovanja po pošti iz tujine; DVK ugotavlja izid glasovanja na voliščih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih in po pošti iz tujine, ki je prispela na DVK.

Med 17. in 25. decembrom: Postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja, priprava in objava končnega izida referendumov v uradnem listu.

21. december: Izteče se rok, do katerega mora DVK posredovati podatke o organizatorjih referendumske kampanje računskemu sodišču; organizatorji kampanje morajo odstraniti plakate in druge oglaševalske vsebine.

6. april 2027: Izteče so rok, do katerega so organizatorji referendumske kampanje dolžni zapreti transakcijske račune za kampanjo.

21. april 2027: Izteče se rok, v katerem morajo organizatorji kampanje Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve predložiti poročilo o financiranju referendumske kampanje.

Poleg rokovnika referendumskih opravil je Državna voilna komisija (DVK) med drugim danes sprejela še navodila za delo volilnih komisij in odborov ter sklep o obliki in vsebini glasovnice na referendumu.

Da bo naknadni zakonodajni referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije potekal 6. decembra, je s potrditvijo odloka o razpisu referenduma na izredni seji 16. oktobra odločil DZ. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je sprejel DZ na seji 11. maja 2026?"

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
DVK rokovnik referendum interventni zakon glasovanje

Objavljamo daljši posnetek: 'Če bi kdo ponudil več, lahko župan zadrži podpis pogodbe'

24ur.com Potrdili predlog za izvedbo referenduma o interventnem zakonu 6. decembra
24ur.com DZ potrdil: referendum o interventnem zakonu bo 6. decembra
24ur.com V nedeljo ponovno na volišča: na vrsti zakonodajni referendumi
24ur.com Odbor za datum referenduma predlaga 23. november
24ur.com Znana so volilna opravila za predsedniške volitve, drugi krog bo 13. novembra
24ur.com Volilno pravico na referendumu bo imelo nekaj manj kot 1,7 milijona upravičencev
24ur.com Izvedba posvetovalnega referenduma o JEK2: katere datume morate poznati?
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
David Beckham uresničil sanje malemu oboževalcu z Downovim sindromom
David Beckham uresničil sanje malemu oboževalcu z Downovim sindromom
Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza
Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza
Redko dekliško ime, ki pomeni bogastvo
Redko dekliško ime, ki pomeni bogastvo
zadovoljna
Portal
Tragična smrt 32-letne vplivnice pretresla sledilce: za seboj je pustila triletnega sina
4 znamenja, pri katerih bo retrogradni Merkur odprl stare rane
4 znamenja, pri katerih bo retrogradni Merkur odprl stare rane
Hči filmske ikone prišla brez majice in ukradla vse poglede
Hči filmske ikone prišla brez majice in ukradla vse poglede
To je jakna, ki jo modne navdušenke nosijo namesto plašča
To je jakna, ki jo modne navdušenke nosijo namesto plašča
vizita
Portal
Ena doza protitelesa zaustavila virus, podoben virusu HIV
Od 40 cigaret na dan do življenja brez dima: kako prenehati?
Od 40 cigaret na dan do življenja brez dima: kako prenehati?
Zdravje po 50. letu: zakaj so vaša pljuča bolj na udaru
Zdravje po 50. letu: zakaj so vaša pljuča bolj na udaru
Zakaj sta lahko že dve minuti raztegovanja na uro dovolj
Zakaj sta lahko že dve minuti raztegovanja na uro dovolj
cekin
Portal
Kam vsak mesec izgine 100 €, ne da bi opazili?
Večina misli, da spada med srednji razred. Številke kažejo drugače
Večina misli, da spada med srednji razred. Številke kažejo drugače
Premožnejši upokojenci imajo skupno navado
Premožnejši upokojenci imajo skupno navado
Najbolj drzna upokojitvena ideja desetletja doživela 'brodolom'
Najbolj drzna upokojitvena ideja desetletja doživela 'brodolom'
moskisvet
Portal
Je ena sprememba v življenju dovolj za srečo?
Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost
Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost
Umrla priljubljena igralka: Odločila se je za medicinsko podprto smrt
Umrla priljubljena igralka: Odločila se je za medicinsko podprto smrt
Mate Rimac pritisnil na plin v Bugattiju s 1.800 konjskimi močmi
Mate Rimac pritisnil na plin v Bugattiju s 1.800 konjskimi močmi
dominvrt
Portal
Imate doma ciklamo? To naredite še pred zimo, da bo čim dlje cvetela
Več kot 10 milijonov ogledov: finski šov s pasjimi mladički osvaja svet
Več kot 10 milijonov ogledov: finski šov s pasjimi mladički osvaja svet
Majhna napaka na oknu, večji stroški pozimi: teh znakov ne prezrite
Majhna napaka na oknu, večji stroški pozimi: teh znakov ne prezrite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
okusno
Portal
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Popolna priloga mesu v omaki: Hrustljava in mehka hkrati
Popolna priloga mesu v omaki: Hrustljava in mehka hkrati
Sodniki MasterChefa so bili navdušeni: Tanjino jed lahko pripravite tudi doma
Sodniki MasterChefa so bili navdušeni: Tanjino jed lahko pripravite tudi doma
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
voyo
Portal
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Barbar
Barbar
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022