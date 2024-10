DVK določila volišča za glasovanje v tujini in nadomestnega poslanca Svobode

DVK je sprejela tudi sklep o določitvi volišč za izvedbo posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo na diplomatskih predstavništvih in konzulatih Slovenije v tujini, ki bodo v nedeljo, 24. novembra, odprta od 7. do 19. ure.

Na podlagi obvestila DZ o imenovanju poslanca Boruta Sajovica za ministra za obrambo je DVK ugotovila, da bi bila s kandidatne liste stranke Gibanje Svoboda na zadnjih volitvah v DZ naslednja izvoljena Eva Knez. Ker slednja ni podala soglasja za opravljanje funkcije poslanke, se ta pravica za čas, ko Sajovic opravlja funkcijo ministra, prenese na naslednjega kandidata. To je Aleš Lipičnik , ki je kandidiral v volilni enoti Kranj, v volilnem okraju Kamnik in je prejel 6611 oziroma 31,32 odstotka glasov volivcev. Lipičnik je DVK že sporočil, da sprejema mandat, so sporočili z DVK.

Volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja v tujini in bi želeli glasovati na diplomatskem predstavništvu oz. konzulatu, kjer je vzpostavljeno volišče, bodo morali oddati vlogo za glasovanje iz tujine najpozneje do 8. novembra. Volivci, ki stalno prebivajo v tujini in bodo želeli glasovati na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu, so vpisani v posebni volilni imenik in jim zato ni treba oddati vloge.

Za razliko od državnih volitev, na katerih volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini prejmejo volilno gradivo za glasovanje po pošti iz tujine po uradni dolžnosti, pa to za glasovanje na referendumu ne velja. Če želijo na posvetovalnem referendumu glasovati po pošti iz tujine, morajo tako volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, kot tudi tisti državljani Slovenije, ki stalno prebivajo v tujini, vlogo oddati najpozneje do 8. novembra, so še sporočili z DVK.