DVK o glasovanju volivcev v karanteni prihodnji teden tudi z NIJZ

Po njegovih navedbah bodo na sestanku prisotni vsi zainteresirani člani DVK, obetajo pa si, da bodo dobili odgovore na odprta vprašanja. Dokončno bo DVK o teh vprašanjih odločala kasneje, predvidoma preden bodo začeli teči roki za volilna opravila.

DVK se je na seji ukvarjala z vprašanji, kaj glede glasovanja v času epidemije covida-19 sploh je v njihovi pristojnosti in iskala možne rešitve znotraj zakona o volitvah v državni zbor. Poleg tega so razpravljali, kaj in kako bo z glasovanjem po pošti in kaj, kako in kdaj z glasovanjem na domu. Ob tem so se seznanili s pravnimi, organizacijskimi in logističnimi vidiki, je povedal Vučko. Po njegovih besedah ne obstaja epidemiološki scenarij, po katerem volitev ne bi bilo. "Volitve bodo, ker morajo biti," je dejal.