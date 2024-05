Potrjene še zadnje kandidatne liste za evropske volitve, Piratska stranka zavrnjena

9. junija 2024 bomo v Sloveniji tako lahko izbirali med enajstimi listami kandidatk in kandidatov: Nova Slovenija – krščanski demokrati, Vesna – zelena stranka, Slovenska ljudska stranka, Socialni demokrati, Gibanje Svoboda, Slovenska demokratska stranka, Levica, Resni.ca, skupna lista strank DeSUS in Dobra država, Zeleni Slovenije in Nič od tega.