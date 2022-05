DVK potrdila uradni izid volitev: Kaj sledi?

Volivci so najvišjo, 34,45-odstotno podporo, namenili Gibanju Svoboda, ki je tako dobila 41 poslanskih mandatov. V DZ so se uvrstile še SDS s 23,48 odstotka (27 mandatov), NSi s 6,86 odstotka (osem mandatov), SD s 6,69-odstotno podporo (sedem mandatov) in Levica, ki jo je podprlo 4,46 odstotka volivcev in bo v DZ imela pet poslancev.