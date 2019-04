DVK potrdila vseh 14 vloženih kandidatnih list za Evropske volitve

Tudi stranka Zeleni Slovenije je vložila svojo kandidatno listo za volitve v Evropski parlament. Njihov cilj je dobiti najmanj enega evropskega poslanca, želijo pa si tudi mesto komisarja za okolje in prostor.

Kandidatne liste so vložile vse parlamentarne stranke: SDS, ki na volitve odhaja s skupno listo z zunajparlamentarno SLS, ter LMŠ, SD, SMC, Levica, NSi, SAB, DeSUS in SNS. Poleg njih se bodo za sedež v Evropskem parlamentu potegovale zunajparlamentarne stranke Zeleni Slovenije, Dobra država, Domovinska liga in Gibanje Zedinjena Slovenija ter nestrankarska lista Povežimo se.