DVK preverja referendumsko glasovanje na nekaterih voliščih.

Okrajne volilne komisije, ki so pristojne za posamezna volišča, so obvestili in pozvali, da konkretne primere preverijo, so zapisali na DVK. "Če je prišlo do ugotovitve napačnega izida (s strani volilnega odbora) ali napačnega vnosa izida (s strani okrajne volilne komisije), naj to ustrezno popravijo oziroma sami ugotovijo izid glasovanja na teh voliščih," so navodila pristojnim komisijam strnili na DVK.

Ob tem so poudarili, da trenutno objavljeni izidi teh popravkov izida glasovanja ne vključujejo, in da bodo ugotovljeni izidi s strani okrajnih volilih komisij na teh voliščih upoštevani pri prikazu izida glasovanja skupaj z izidi glasovanja po pošti v Sloveniji.