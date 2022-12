DVK pospešil uveljavitev zakonov, ki so bili potrjeni na trojnem referendumu

Člani DVK so razpravljali o predlogu sklepa, po katerem bi lahko sprejeli poročilo o izidu glasovanja brez čakanja na izračun zavrnitvenega kvoruma. To bi bilo po predlogu možno v primeru, da bi osmi dan po dnevu referendumskega glasovanja in upoštevanih glasovih po pošti iz Slovenije in tujine ugotovila, da je več volivcev glasovalo za kot proti in da število umrlih državljanov z volilno pravico od dneva sestave volilnih imenikov do zaključka glasovanja ne bi moglo bistveno vplivati na izid referenduma.

DVK namreč zdaj čaka 47 dni od dneva glasovanja do sprejema poročila o izidu glasovanja, saj čaka na podatke o številu tistih volivcev, ki so umrli od dneva sestave volilnih imenikov do zaključka glasovanja. Takšna praksa se je do sedaj po sklepu DVK iz leta 2015 uporabljala tudi v primerih, ko iz rezultatov referendumskega glasovanja izhaja, da se je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, izrekla za, in ne proti.

Uradne rezultate referendumov naj bi sicer DVK v skladu s sedaj veljavnim rokovnikom zaradi ugotavljanja kvoruma sprejela šele 24. januarja, kar bi lahko povzročilo predvsem preglavice v primeru zakona o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi v veljavo stopil s 1. januarjem 2023.

Ker je DVK danes potrdila omenjeni sklep, pa bi tako vsi trije zakoni lahko v veljavo stopili še pred iztekom letošnjega leta.