DVK sodnikom: Ponovno premislite o (ne)sodelovanju v volilnih komisijah

OGLAS

"Kot predsednik samostojnega in neodvisnega državnega organa, ki skrbi za zakonitost volitev in usklajuje delo volilnih komisij, sem dolžan izraziti skrb zaradi sklepov, ki jih je 4. januarja 2024 sprejel glavni odbor Slovenskega sodniškega društva in se med drugim nanašajo tudi na možnost nesodelovanja sodnikov v volilnih komisijah ob izvedbi junijskih volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament," je uvodoma zapisal predsednik DVK Peter Golob.

Peter Golob FOTO: Bobo icon-expand

Trenutno je v delo volilnih komisij vključenih 156 sodnikov (iz sodniških vrst je imenovanih 20 predsednikov volilnih komisij volilnih enot in njihovih namestnikov, 88 predsednikov okrajnih volilnih komisij in 46 njihovih namestnikov ter predsednik DVK in njegova namestnica). Po besedah Goloba so predsedniki volilnih komisij in njihovi namestniki iz vrst sodnikov garant neodvisnosti in varuhi zakonitosti volitev, zato je njihova vloga v volilnem procesu izjemnega pomena.