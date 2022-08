DVK z navodili za izvedbo lokalnih volitev in volitev v državni svet

Roki za volilna opravila za volitve v državni svet začnejo teči 1. septembra. Predstavniki lokalnih skupnosti lahko kandidaturo za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov vložijo do vključno 23. oktobra, interesne organizacije pa lahko kandidature za člane državnega sveta – predstavnike funkcionalnih interesov vlagajo do vključno 24. oktobra. Volitve predstavnikov lokalnih interesov v državnem svetu bodo 23. novembra, volitve predstavnikov funkcionalnih interesov pa 24. novembra.

Roki za volilna opravila za izvedbo volitev županov in občinskih svetnikov začnejo teči 5. septembra. Politične stranke lahko kandidate za lokalne volitve določajo do 20. oktobra, kar je tudi skrajni rok za zbiranje podpore skupin volivcev in vlaganje kandidatur. Lokalne volitve bodo 20. novembra, morebitni drugi krog volitev župana, kjer bo to potrebno, pa 4. decembra.

DVK organizatorje Ljubljanskega maratona opozarja, naj zagotovijo nemoten dostop do volišč

Državna volilna komisija je prejela obvestilo organizatorjev Ljubljanskega maratona, da bo ta dogodek potekal isti dan, kot volitve predsednika republike, torej 23. oktobra 2022. Volivke in volivci morajo imeti ves čas glasovanja, torej med 7. in 19. uro, zagotovljen neoviran dostop do volišč, kar bi bilo zaradi zapor cest v času maratona zagotovo močno oteženo in nekaterim celo onemogočeno.

Zato DVK organizatorje maratona opozarja, da naj z vidika uresničevanja volilne pravice zagotovijo nemoten dostop do volišč v času glasovanja oziroma v nasprotnem primeru razmislijo o možnosti prestavitve termina maratona. DVK bo o tem obvestila tudi predsednico Državnega zbora RS, ljubljanskega župana in Upravno enoto Ljubljana.