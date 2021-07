DVK zavrača očitke o odgovornosti za težave pri izvedbi referenduma

V času referenduma o noveli zakona o vodah so se namreč v javnosti pojavljali očitki, da se pri izvedbi referenduma dogajajo napake in nepravilnosti ter da je Državna volilna komisija volivcem omejevala in celo onemogočala pravico do glasovanja. Kot je na današnji novinarski konferenci poudaril predsednik Državne volilne komisije (DVK) Peter Golob, so ti očitki neutemeljeni in izhajajo tudi iz nepoznavanja in nepravilnega razumevanja referendumskih pravil in pristojnosti DVK.

Eden od očitkov se je nanašal na obveščanje domov za starejše občane (DSO) o možnosti glasovanja po pošti. Kot je pojasnil direktor službe DVK Dušan Vučko, komisija ne razpolaga z evidencami vseh DSO, pač pa se je uveljavila praksa, da pristojno ministrstvo obvestijo o možnostih uresničevanja volilne pravice za stanovalce DSO. To so po njegovih besedah storili 1. junija in ob tem pričakovali, da bo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti "opravilo tisto, kar je bilo vnaprej dogovorjeno".