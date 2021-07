DVK zavrnila več ugovorov zoper delo volilnih odborov

DVK je imela na mizi štiri ugovore zoper delo volilnih odborov na referendumu. V dveh primerih sta volivca opozorila, da je bila na dan referenduma v volilnem imeniku ob njunih imenih zaznamba, da sta že predčasno glasovala. Oba trdita, da tega nista storila, a jima volilni odbor ni dovolil glasovati. S tem je bilo po njunem mnenju poseženo v njuno ustavno zagotovljeno volilno pravico.

Podoben je bil tudi ugovor volivca, ki v nedeljo ni mogel glasovati na svojem volišču, saj je bilo v volilnem imeniku označeno, da se je prijavil za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča (na t. i. volišču omnia).

Člani DVK so ugovore zavrnili, saj so, kot je pojasnil predsednik DVK Peter Golob, volilni odbori postopali v skladu z zakonom. Poleg tega DVK ne more ugotavljati morebitnih posegov v volilno pravico, saj je to v pristojnosti sodišč. So pa člani DVK ob tem priznali, da so ob 18.000 članih volilnih organov človeške napake možne. Direktor službe DVK Dušan Vučko je ob tem pojasnil, da se je na enem izmed volišč v Ljubljani predčasno glasovanje začelo šele ob 7.30, saj člani odbora, vsi starejši od 70 let, "niso vedeli, kaj početi".