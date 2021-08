Dvojna merila v Policiji: izredna odpoved zaradi enega vpogleda v evidenco

Primer ljubljanske policistke, ki je več let brskala po osebnih podatkih občanov, prinaša več vprašanj kot odgovorov. Še vedno ni jasno, kako je policistka, ki je opravila več kot 300 neupravičenih vpogledov v osebne podatke, kljub dejstvu, da jo je sodišče spoznalo za krivo več kaznivih dejanj, še vedno zaposlena in nagrajena za delovno uspešnost, medtem ko so nekateri policisti dobili odpoved že zaradi enega samega vpogleda. Tak primer je nekdanji policist na PU Murska Sobota, Bojan Vrečič.

Kot smo nedavno poročali, je sodišče policistki PP Ljubljana Center Maji Vojsk zaradi več kot 300 neupravičenih vpogledov v osebne podatke 36 občanov izreklo dveletno pogojno kazen in petletno preizkusno dobo. Na Posebnem oddelku Specializiranega državnega tožilstva RS so nam odgovorili, da je po njihovih podatkih policistka še vedno zaposlena na Policiji. Še več, po podatkih o plačah zaposlenih v MNZ za junij 2021 je policistka prejela tudi dodatek za uspešnost v višini 171,67 evra. Prav tako kaže, da ima policistka še vedno dostop do evidenc, čeprav je bila spoznana za krivo 44 kaznivih dejanj.

Kot kaže, pa v Policiji nimajo enakih vatlov za vse zaposlene. Oglasil sem nam je nekdanji policist na Postaji mejne policije Petišovci (PU Murska Sobota), Bojan Vrečič, ki je novembra leta 2018 prejel izredno odpoved že zaradi enega neupravičenega vpogleda v osebne podatke. Takrat je preveril lastništvo osebnega avtomobila. V izredni odpovedi so zapisal, da se je "s tem zaupanje delodajalca do njega porušilo do te mere, da z njim ni več mogoče nadaljevati delovnega razmerja niti do izteka odpovednega roka". "Kljub temu, da so na koncu ugotovili, da ne gre za kaznivo dejanje, ampak za prekršek, sem moral sleči policijsko uniformo," nam je povedal. Njegovo pritožbo je sodišče zavrnilo na prvi in drugi stopnji, sedaj pa je zadeva na vrhovnem sodišču.

icon-expand Nekdanji policist nas je obvestil, da je izgubil službo že zaradi enega vpogleda v evidence oseb. FOTO: POP TV