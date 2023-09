Dvojna omejitev demokracije

V antični Grčiji je demokracija pomenila predvsem možnost enakovredne participacije v političnih zadevah, kamor je sodila tudi sfera produkcije. Tisti, ki so bili državljani, so bili večinoma izvzeti iz ekonomskega izkoriščanja s pomočjo ekonomskih in zunajekonomskih sredstev. Politični in ekonomski vidik življenja sta bila tesno prepletena, saj je bilo jasno, da državljan ne more enakovredno participirati v demokratičnem življenju polisa, če je ekonomsko izkoriščan. Zagotovo ne gre spregledati seksističnega, rasističnega in izkoriščevalskega značaja demokracije v Atenah, saj ženske, tujci in sužnji niso bili všteti v državljansko telo, a vendarle je bil ta element enakosti in neizkoriščanja med državljani eden izmed ključnih segmentov demokracije.

Po kratkotrajni antični izkušnji pa vse do 17. oziroma 18. stoletja demokracija ni bila prisotna, še manj pa zaželena politična ureditev. Monarhične in avtokratske ureditve so sovpadale s fevdalnim produkcijskim načinom. Ljudje niso bili pravno enaki, potemtakem ni niti obstajala možnost za kakršnokoli politično enakost in demokratično življenje. Šele z zatonom fevdalizma, ko ljudje postanejo pravno neodvisni in svobodni, se pojavi možnost, da se začne zopet govoriti o demokraciji. Vendar je nova realnost produkcijskega načina – kapitalizem, ki temelji na neenakosti in izkoriščanju – pogojevala, da se tudi sam koncept demokracije spremeni.

V začetku buržoazija ni bila naklonjena nikakršni demokraciji, temveč političnemu predstavništvu lastniških razredov. Šele številni upori delavskega razreda in žensk so odprli prostor za širitev državljanskega telesa, vendar pa tudi to šele ob ključnem predpogoju: da se skozi demokratični politični proces ne smejo neposredno spreminjati lastninski odnosi. Torej, da je sploh prišlo do možnosti združitve kapitalizma z demokracijo, je morala biti slednja na novo definirana in omejena. Cena, ki smo jo plačali za širitev demokracije v kapitalizmu, je, da v okviru demokratičnega političnega procesa ne smemo več naslavljati sfere produkcije, ekonomske neenakosti in izkoriščanja. Če že, jih lahko naslavljamo samo na način, kjer se ti sestavni deli kapitalistične družbene formacije kvečjemu blažijo skozi mehanizme državne blaginje – kar je sicer vedno odvisno od razmerij moči v družbi – nikoli pa ne smemo povzročati dvomov o obstoju samega kapitalističnega produkcijskega načina in svetosti zasebne lastnine produkcijskih sredstev.

Kapitalizem sam je tako združljiv in marsikdaj "uspešnejši" v avtoritarnem ali despotskem okolju in je velikokrat tudi v 19., 20. in 21. stoletju najbolj cvetel ravno tam, kjer je bilo demokracije bolj malo: Nemčija po letu 1848 in v času Bismarcka, Francija v času Luisa Napoleona, rusko cesarstvo pred revolucijo v času princa Stolipina. V 20. stoletju je kapitalizem cvetel tudi in predvsem v času fašizma in nacizma, ki sta nastala kot desni in konservativni odgovor na krizo kapitalizma in nevarnost revolucije, pozneje pa je – skozi 20. in v začetku 21. stoletja – bila demokracija marsikdaj dojeta kot odvečni privesek kapitalizma in uveljavljanja tržnih odnosov (od Pinochevega Čila do današnjih različnih diktatur).