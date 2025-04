Reševanje zaplezanega planinca ponoči prezahtevno, prespal je na prostem

V sredo okoli 20.30 so gorski reševalci prejeli klic na pomoč planinca, ki se je na območju Polovnika na zelo neugodnem terenu zaplezal. "Zaradi zahtevnosti terena, vetroloma ter veliko padajočega kamenja na tem območju, smo se odločili, da intervencijo varneje izvedemo v jutranjih urah.S planincem smo bili v stiku in se dogovorili, da bo prespal na prostem," so zapisali gorski reševalci.

Skoraj istočasno so prejeli klic na pomoč tudi iz okolice Kokrske Kočne, kjer se je pohodnik pri padcu poškodoval. "Moštvo je do poškodovanega uspelo priti okoli 2. ure zjutraj. Na kraju smo ga oskrbeli, nato pa ga prek skalnega skoka s pomočjo vrvne tehnike dvignili približno 200 metrov do točke, kjer bi ga lahko prevzel helikopter," so zapisali gorski reševalci.

A vremenske razmere so bile prezahtevne, zato so se s poškodovacnem spustili nižje v dolino, kjer so kranjskim gorskim reševalcem v jutranjih urah pomagali še kolegi iz Jezerskega in Kamnika. Pohodnika so s helikopterjem nato odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.