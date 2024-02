Dvojno sladko zmagoslavje za BIC Ljubljana

Zmagovalec tekmovanja Naj krof Slovenije 2024 je tako v kategoriji klasičnih krofov kot v kategoriji inovativnih krofov postal krof Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana - smer slaščičarstvo. Pri inovativnih krofih so slavili s krofom s slivovim polnilom in meringo piva ter suhega cvetja.

V kategoriji klasičnih krofov je drugo mesto osvojila Kavarna in slaščičarna Marjetica iz Celja, tretje pa Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto z dijakinjo Janjo Lapuh. V kategoriji inovativnih je drugo mesto osvojil krof s citrusovo kremo, meringo melise in belo čokolado Istrabenz turizma, tretje pa krof z jabolčnim polnilom in praženimi lešniki Atlantide Rogaška.

Najboljši krof 2024 so pripravili v Biotehničnem izobraževalnem centru Ljubljana.

Kot so sporočili iz Turistično gostinske zbornice Slovenije, ki je izbor pripravila četrtič, so komisijo sestavljali predsednik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije Tomaž Vozelj, priznana slaščičarska mojstrica in predavateljica na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana Alenka Kodele ter vodja gostinstva v Gostinskem podjetju Trojane Urška Strnad.

Naj inovativni krof 2024 je polnjen s slivovim polnilom in ima meringo piva ter suhega cvetja.