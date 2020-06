Dvojno triglavsko jezero po 30 letih dobilo priložnost, da se povrne v naravno stanje

V Dvojnem triglavskem jezeru so se zaradi jezerskih zlatovčic, ki so pojedle plankton, alge tako razrasle, da jezero gnije. V skoraj 30 letih, odkar je človek vanj vnesel invazivno ribo, razen posamičnih poskusov biologov in ribičev prave sanacije še ni bilo. In to kljub temu, da so rešitve bile na dlani, a se zanje denar nikoli ni našel. Zdaj bo le premaknilo – zlatovčico in pisanca, ki so ga naknadno v jezeru odkrili pred nekaj leti, bodo ribiči začeli izlavljati še ta mesec.

Rib pred 29. leti v Dvojnem triglavskem jezeru ni bilo. Ljudje so nato nepremišljeno vanj vselili jezersko zlatovčico, ki je plenila plankton in tako porušila občutljivo naravno ravnovesje. Jezero je začelo vidno umirati in po sedmih letih so ribe iztrebile dve planktonski vrsti.

icon-expand V Dvojnem triglavskem jezeru so se zaradi zlatovčice, ki jo je pred skoraj 30 leti vanj vnesel človek, razrasle alge in izumrli sta dve planktonski vrsti. FOTO: Maja Korošec

Planktonski rakci so imeli v alpskem biseru sicer pomembno vlogo. Prehranjevali so se z algami in tako preprečili, da se niso razrasle. In ker planktona ni bilo več, so se alge poleti začele nenadzorovano množiti, jeseni pa gniti in s tem porabljati kisik v jezeru, je že pred časom pojasnil biolog Anton Brancelj z Nacionalnega inštituta za biologijo, ki si je ves čas prizadeval, da bi alpsko jezero rešili in mu vrnili prvotno življenje."Čim pa ni kisika, se začnejo nekateri negativni ali nezaželeni kemijski procesi, ki poslabšajo kvaliteto vode,"je razložil. Ribiči so leta 1999 in 2000 že poskušali izloviti ribe z mrežami, a so bili neuspešni, saj bi postopek morali večkrat ponoviti, a država ni imela posluha za rešitev problema – denarja zanj ni našla. Vse do danes.

icon-expand Zgoraj jezerska zlatovčica (salvelinus alpinus), v sredini in spodaj pisanca (phoxinus phoxinus). FOTO: arhiv ZZRS

Projekt VrH Julijcev – izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov TNP vključuje devet partnerjev. Vrednost projekta, ki se bo zaključila novembra 2022, je skoraj 3,7 milijona evrov, sofinancirata pa ga evropski sklad za regionalni razvoj ter ministrstvo za okolje in prostor. Izboljšanje stanja Dvojnega jezera je le del projekta, ki je sestavljen iz osmih vsebinskih sklopov, velja pa za enega prednostnih in najtežjih ciljev. —Andrej Arih, TNP

Projekt VrH Julijcev – na vidiku aktivnosti za izboljšanje stanja Dvojnega jezera V Javnem zavodu Triglavski narodni park (TNP) opažajo, da se stanje Dvojnega jezera zadnja leta slabša, kar se odraža v kakovosti vode in življenju v jezeru. Projekt VrH Julijcev naj bi razmere izboljšal, je na novinarski konferenci na Bledu napovedal Tomaž Kralj iz TNP. V projekt je vključenih več ukrepov, saj razraščanje alg poleg rib pospešujejo tudi drugi dejavniki. Dvojno jezero dodatno bremenijo odpadne vode iz planinske koča ob njem, je povedal Kralj. Čeprav je bila v kočo leta 2010 vgrajena čistilna naprava, pa ta ne deluje, kot so pričakovali, kar so potrdile analize vzorcev iz odtoka čistilne naprave, pa je pojasnil Dušan Prašnikar s Planinske zveze Slovenije: "Zastavilo se je vprašanje, kakšen je vpliv koče na jezero. TNP je leta 2018 izvedel sledilni poizkus, ki je potrdil, da se odpadna voda iz čistilne naprave podzemno izteka v jezero. Ni pa bila narejena analiza, kolikšen je vpliv te vode." Zato bodo prihodnje leto poskrbeli za optimizacijo te naprave in njeno nadgradnjo, da bo vpliv koče na jezero čim manjši. "Poleg izboljšanja tehnologije čiščenja odpadne vode so aktivnosti usmerjene tudi k zmanjševanju porabe vode, da bo pritok v čistilno napravo čim manjši, z ustrezno tehnologijo pa uspešnost čiščenja čim večja," je predstavil načrte Kralj.

icon-expand Za izlov pisancev bodo ribiču uporabili kogole - posebne pasti za ribe. FOTO: arhiv ZZRS

Nad ribe s preizkušenimi metodami Kot smo že omenili, so pred nekaj leti predstavniki TNP v Dvojnem triglavskem jezeru opazili še pisance, katerih prisotnost so leta 2017 potrdili v Zavodu za ribištvo Slovenije (ZZRS)."Predvidevamo, da so jih prinesli ljudje – nekdo, ki je prišel lovit zlatovčice, saj je splošno znano, da se s pisanci da loviti zlatovčice. Verjetno so jim po lovu pisanci ostali in so rekli: zakaj bi jih nosili nazaj v dolino, saj so lepe ribe, dajmo jih spustiti,"razmišljaMiha Ivanc z ZZRS. Čeprav je pisanec domorodna vrsta, ki živi v potokih, pa za visokogorsko jezero predstavlja večji problem kot zlatovčica, je zatrdil Ivanc: "Zlatovčica je kanabalist in sama vzpostavlja ter vzdržuje svojo populacijo. Nikoli ne bo masovno prisotna. Za pisance pa je značilno, da nimajo svoje regulative, lahko eksplodirajo in njihova številčnost postane enormna. Poleg tega se prehranjujejo še z manjšim planktonom kot zlatovčice, zato so bolj radikalni, še bolj pospešujejo rast alg."

icon-expand Elektroizlov rib FOTO: arhiv ZZRS

Zavod za ribištvo Slovenije načrtuje izlov rib v več fazah. Začeli bodo v drugi polovici tega meseca, in sicer najprej z odlovom pisanca, v letih 2021 in 2022 pa še jezerske zlatovčice. Pisanci bodo prvi na vrsti zato, ker jih zlatovčice preganjajo v plitvo vodo, kar pomeni, da so skoncentrirani na določenem območju jezera, je pojasnil Ivanc: "Podatkov in literature o izlovu pisancev je zelo malo, so pa strokovno z njimi delali Španci v pirenejskih jezerih in z njimi smo bili v kontaktu – povedali so nam kako in kaj narediti, razglabljali smo o metodologiji izlova." Lani so predstavniki ZZRS tudi preizkusili tudi nekaj tipov mrež in se na koncu odločili za kogole – ribje pasti, v katere se ribe ujamejo same. V njih ni nobene vabe oziroma hrane. Pomembno je, da so pravilno nastavljene in da jih je veliko. "Za obe jezeri načrtujemo od 70 do 80 mrež. Pisanci so veliki od 10 do 12 centimetrov in so jatne ribe, zato se drugače obnašajo kot zlatovčice. Za njih je potrebna drugačna metoda izlova, mreže kogolov so bolj fine," je pojasnil Ivancin in dodal, da je mreže treba redno čistiti, ribe pa odstranjevati, da so učinkovite.

icon-expand Na Dvojnem triglavskem jezeru bo intenzivni izlov rib potekal tri zaporedne poletne sezone. FOTO: arhiv ZZRS

Ker zlatovčice zrastejo večje, se jih lovi z drugačnimi, zabodnimi mrežami."Če si predstavljate: to so take mreže, kot jih imajo na morju. Imajo različno velikost oken, položijo se na jezero in lebdijo tik pod površino. Ker so prozorne, jih ribe ne vidijo. Ko plavajo skozi njih, se zataknejo. Pomembno je, da so mreže čiste, da se na njih ne zarastejo alge, sicer ribe odplavajo stran, ko jih zagledajo," je opisal Ivanc in še povedal, da predvsem manjše zlatovčice lahko zaidejo tudi v kogole, ki so sicer namenjene pisancem. Tako zlatovčic kot pisancev se bodo ribiči lotili tudi z elektoizlovom, ki je preizkušena metoda v ribištvu. V treh letih intenzivnega lova pričakujejo, da bodo ribe povsem odstranili.

icon-expand Z aktivnostmi projekta VrH Julijcev bodo za ozaveščanje obiskovalcev Dvojnega jezera v letošnjem letu vzpostavljeni informacijski kotiček v koči, informacijske table ob Dvojnem jezeru in na izhodiščnih točkah z informacijo o poteku dela. FOTO: Maja Korošec